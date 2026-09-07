Clima de Fe en el inicio de la Novena: La Cruz Roja está apostada en la Plaza 9 de Julio
Este domingo en la Capital salteña, la Plaza 9 de Julio, la calle España y el atrio de la Catedral se colmaron de familias, jóvenes y mayores con la Novena en mano tras el inicio del tiempo más fuerte de la festividad.
Salta Hoy
07 / 09 / 2026
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Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro, recorrieron el norte de la capital y alrededores La Caldera, Vaqueros, El Huaico, Ciudad del Milagro, Castañares y Barrio Universitario, entre otros.
En tanto la Cruz Roja Argentina ya se encuentra presente en la Plaza 9 de Julio.
Desde ayer están apostados en la esquina de Mitre y España realizando cuidados de pies y control de signos vitales, contó Nahuel, uno de los voluntarios del organismo internacional.