Clima de Fe en el inicio de la Novena: La Cruz Roja está apostada en la Plaza 9 de Julio

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro, recorrieron el norte de la capital y alrededores La Caldera, Vaqueros, El Huaico, Ciudad del Milagro, Castañares y Barrio Universitario, entre otros.

En tanto la Cruz Roja Argentina ya se encuentra presente en la Plaza 9 de Julio.

Desde ayer están apostados en la esquina de Mitre y España realizando cuidados de pies y control de signos vitales, contó Nahuel, uno de los voluntarios del organismo internacional.