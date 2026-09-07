Doña Damiana de 86 años camina con los peregrinos de Tolar Grande

En el tercer día de recorrido, Tolar Grande transitó por la zona de Los Colorados en plena Puna salteña, un paisaje árido e imponente similar a la superficie de Marte.

La señora Damiana, conocida pastorcita de 86 años (retratada en la Rotonda del Peregrino en Limache), acompaña la caminata guiando el rezo del rosario, cantos y reflexiones con gran fortaleza.

Este grupo reinició la marcha hoy a las 3:00 de la madrugada, fueron recibidos por mineros en Laguna Seca durante la mañana y prevén llegar por la tarde a Olacapato con un grupo de entre 140 y 150 personas.