Reunión de coordinación y balance operacional del Plan Güemes

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, junto al secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, el jefe y el subjefe de Policía Walter Toledo y Guido Burgos, se reunieron con las autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, ARCA, Aduana, Migraciones y Policía de Salta para hacer un balance de la efectividad del Plan Güemes que se ejecuta en Salta, desde diciembre de 2024 a requerimiento del Gobierno de la Provincia.

En la oportunidad, se realizó un repaso por las principales acciones desplegadas en las rutas nacionales y provinciales relacionadas a controles específicos, trabajos de investigación y desarticulación de bandas organizadas, delitos conexos y la articulación de patrullajes que derivaron en importantes procedimientos.

En ese marco, se presentaron estadísticas de intervenciones, incautaciones, detenciones y actuaciones judiciales, con cifras que alientan a redoblar el trabajo conjunto, la optimización de recursos y la calidad investigativa interfuerzas.

Las autoridades de Gendarmería Nacional indicaron que se aumentaron un 8,1% más de intervenciones sobre distintos hechos, 13,6% por contrabando, se incrementaron un 6% los controles a personas y se fiscalizaron 6,4% más de vehículos en diferentes sectores.

En ese marco las autoridades de la fuerza nacional informaron que se procedió al secuestro de 4266,85 kilos de cocaína, 2368,60 kilos de marihuana, 188.524,53 kilos de hojas de coca y 3.132.953 paquetes de cigarrillos durante el año 2026.

En la próxima reunión se incluirá los resultados totales derivados del accionar conjunto de todas las fuerzas que realizan el trabajo operacional.

En la exposición, el ministro Avellaneda sostuvo que estos encuentros de evaluación y de balance permiten definir estrategias de abordaje y de inteligencia, con objetivos concretos, articulando acciones y optimizando recursos tanto de las Unidades Especiales de la Policía como así también de las fuerzas federales con asientos en la región NOA.

Remarcó que, luego de la reunión semanas atrás con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se analizaron los alcances y objetivos del Plan Güemes con resultados positivos y se acordó redoblar los esfuerzos, apostando nuevos puntos de controles específicos con la intención de extender la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas como Anta, Metán y Rosario de la Frontera.

El jefe Operacional Pablo Benítez de la Región IX de Gendarmería Nacional hizo un reconocimiento a la importante labor desplegada en las intervenciones interfuerzas desarrolladas a lo largo de la frontera norte en el marco del Plan Güemes.

Señaló que se trabaja intensamente en Orán, Aguas Blancas, Salvador Mazza, Hito 1 que depende Aguaray, entre los puntos donde se focalizan las acciones preventivas.

Como ejemplo, citó la captura de un prófugo internacional donde Gendarmería en conjunto con fuerzas policiales, pudo lograr su ubicación y ponerlo a disposición de INTERPOL.

Por su parte el director del Distrito de Prevención 2, Pedro Álvarez, hizo un resumen con indicadores elaborados de manera paralela al Plan Güemes, resaltando los Operativos de Protección Ciudadana Integral.

Como resultado general aumentaron las actas contravencionales alcanzando hasta la fecha 3.034, demorando a 378 personas por delitos y por infracción a la ley 23.737 y procediendo a la detención de 375 ciudadanos por “Código Rojo” requeridos por la Justicia.

A la fecha se identificaron 88.759 personas y se recuperaron en distintos procedimientos 120 motovehículos con órdenes judiciales.

Participaron del encuentro el jefe de la Región IX de Gendarmería Nacional en Salta, Marcelo de la Cruz, el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar, jefes del Escuadrón 20 “Orán”, de la Policía Federal Argentina, representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina, Migraciones y de Aduana.