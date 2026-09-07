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Este martes 8 habrá un operativo de descacharrado en zona sudeste

Los vecinos de los barrios Finca Independencia, Manantial Sur, 26 de Marzo y Calchaqui 2 deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue. Será de 8 a 12 junto al Ejército y el área de Control de Vectores de Nación. 

Salta Hoy

07 / 09 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta llevará adelante un operativo de descacharrado este martes 8 de 8 a 12 hs, en los barrios Finca Independencia, Manantial Sur, 26 de Marzo y Calchaqui 2.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “la actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y la Chikungunya”.

El operativo se realizará en el cuadrante comprendido por: avda. Ejército Gauchos de Güemes, Felipe Varela, Juan Manuel de Rosas y canal Velarde.

Es importante recordar que, aunque ya comenzó la temporada de invierno, los huevos del mosquito permanecen en recipientes, por lo que es fundamental mantener los hogares libres de estos elementos.

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