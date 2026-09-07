La vigilancia epidemiológica territorial fortalece la respuesta sanitaria en la provincia

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La vigilancia epidemiológica territorial fortalece la respuesta sanitaria en la provincia

El trabajo en territorio permite detectar y analizar eventos de salud, investigar brotes y generar información para orientar medidas de prevención y control en las distintas áreas operativas.

Salta Hoy

07 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica (DGCE), sostiene una estructura de vigilancia epidemiológica territorial que permite fortalecer la detección temprana de eventos de importancia sanitaria y la implementación de respuestas oportunas en las distintas áreas operativas de la provincia.

Desde hace décadas, la figura del vigilante epidemiológico forma parte de este sistema. En 2024, mediante la Resolución Ministerial N.º 0743/2024, se actualizaron sus misiones y funciones, consolidando su participación en las acciones de vigilancia y respuesta ante eventos de salud.

En este marco, cada 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Epidemiología de Campo, una fecha que reconoce el trabajo de los equipos que desarrollan tareas de vigilancia y respuesta directamente en los territorios. La fecha también recuerda el trabajo realizado por el médico británico John Snow durante el brote de cólera registrado en Londres en 1854, considerado un antecedente fundamental de la epidemiología moderna.

Los vigilantes epidemiológicos desarrollan tareas en hospitales, centros de salud y comunidades. Entre sus funciones se encuentran la detección y notificación de eventos, la verificación de información, el análisis de la situación epidemiológica, la identificación de factores de riesgo y la participación en investigaciones de brotes y planes de contingencia.

Asimismo, colaboran con los equipos de salud en la capacitación y actualización de procedimientos y aportan información territorial para la planificación de medidas de prevención y control.

A este trabajo se suma, desde 2019, la Residencia de Epidemiología de Campo, dependiente de la DGCE, destinada a la formación de profesionales mediante una modalidad que combina conocimientos teóricos y prácticas en terreno. Los residentes realizan comisiones de servicio en distintas áreas operativas, donde intervienen en situaciones epidemiológicas concretas y fortalecen sus capacidades para el análisis, la gestión y la respuesta sanitaria.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, destacó la importancia de esta estructura: “La vigilancia epidemiológica es una herramienta fundamental para conocer lo que sucede en cada territorio, detectar oportunamente los eventos de salud y generar la información necesaria para implementar las medidas de prevención y control”.

El trabajo conjunto de vigilantes epidemiológicos, residentes, equipos técnicos y personal de las áreas operativas permite transformar los datos obtenidos en el territorio en información útil para la toma de decisiones sanitarias y el diseño de estrategias de intervención.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO