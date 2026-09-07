La vigilancia epidemiológica territorial fortalece la respuesta sanitaria en la provincia

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica (DGCE), sostiene una estructura de vigilancia epidemiológica territorial que permite fortalecer la detección temprana de eventos de importancia sanitaria y la implementación de respuestas oportunas en las distintas áreas operativas de la provincia.

Desde hace décadas, la figura del vigilante epidemiológico forma parte de este sistema. En 2024, mediante la Resolución Ministerial N.º 0743/2024, se actualizaron sus misiones y funciones, consolidando su participación en las acciones de vigilancia y respuesta ante eventos de salud.

En este marco, cada 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Epidemiología de Campo, una fecha que reconoce el trabajo de los equipos que desarrollan tareas de vigilancia y respuesta directamente en los territorios. La fecha también recuerda el trabajo realizado por el médico británico John Snow durante el brote de cólera registrado en Londres en 1854, considerado un antecedente fundamental de la epidemiología moderna.

Los vigilantes epidemiológicos desarrollan tareas en hospitales, centros de salud y comunidades. Entre sus funciones se encuentran la detección y notificación de eventos, la verificación de información, el análisis de la situación epidemiológica, la identificación de factores de riesgo y la participación en investigaciones de brotes y planes de contingencia.

Asimismo, colaboran con los equipos de salud en la capacitación y actualización de procedimientos y aportan información territorial para la planificación de medidas de prevención y control.

A este trabajo se suma, desde 2019, la Residencia de Epidemiología de Campo, dependiente de la DGCE, destinada a la formación de profesionales mediante una modalidad que combina conocimientos teóricos y prácticas en terreno. Los residentes realizan comisiones de servicio en distintas áreas operativas, donde intervienen en situaciones epidemiológicas concretas y fortalecen sus capacidades para el análisis, la gestión y la respuesta sanitaria.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, destacó la importancia de esta estructura: “La vigilancia epidemiológica es una herramienta fundamental para conocer lo que sucede en cada territorio, detectar oportunamente los eventos de salud y generar la información necesaria para implementar las medidas de prevención y control”.

El trabajo conjunto de vigilantes epidemiológicos, residentes, equipos técnicos y personal de las áreas operativas permite transformar los datos obtenidos en el territorio en información útil para la toma de decisiones sanitarias y el diseño de estrategias de intervención.

