Se prepara megaoperativos por la fiesta del Milagro

Por las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el municipio diagramó una serie de megaoperativos que involucran a diversas áreas.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial implementará dispositivos especiales para la novena, procesión de Penitencia y el Triduo, finalizando con la procesión. Mientras que la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana trabajará para garantizar la comodidad y seguridad de los presentes en cada celebración y eliminar factores de riesgo que pudieran existir.

“Trabajamos hace meses en esta planificación, buscando la comodidad de quienes celebran estas fiestas. Rogamos acatar las indicaciones del personal, ya que lo único que buscamos es que todo salga bien. Trabajarán 200 agentes», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Desde el área destacaron que se dispondrá de personal durante todos los días de la novena, es decir hasta el 14, y además habrá diferentes cortes, control de cruce peatonal y lugares donde estará prohibido estacionar.

Se implementarán cortes y filtros que podrían derivar en restricciones totales en el cuadrante comprendido por las calles Pueyrredón, Caseros, Juramento y Santiago del Estero, dependiendo de la afluencia de personas.

Como parte de este dispositivo, se establecieron áreas de exclusividad peatonal para facilitar la circulación de los fieles en los alrededores de la Catedral Basílica. Estas zonas restringidas al tránsito vehicular incluyen tramos claves de las calles España (entre Mitre y Deán Funes), Mitre (entre España y Caseros), y Caseros (entre Buenos Aires y Mitre). Personal municipal estará apostado en estos sectores.

El mapa oficial del operativo también señala diversas áreas con prohibición estricta de estacionar para mantener despejadas las arterias de circulación y emergencia. Estas restricciones aplican, entre otras, a sectores de las calles Buenos Aires, Alvarado, Urquiza y Güemes.

En cuanto a la procesión de Penitencia, también habrá distintos cortes por los alrededores del recorrido de la misma.

Durante el Triduo se espera la llegada de los fieles peregrinos y biciperegrinos de diferentes puntos de la provincia y el país. Es por eso que desde el área acompañarán el recorrido de los mismos hacia la Catedral, una vez que ingresen a la ciudad. Además, habrá diferentes despejes, filtros y cortes al paso.

Las actividades culminarán con la procesión, la cual se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre a partir de las 15. El recorrido será el siguiente:

Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

-Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero

-Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral

Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:

España de Deán Funes a Balcarce

Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano

Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento

Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España

Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes

Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre

12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo

O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo

25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre

Por la procesión se diagramaron 80 cortes totales:

Sarmiento – Arenales

Alvear – Arenales

Aniceto Latorre – Alvear

Aniceto Latorre – M. Cornejo

Aniceto Latorre – A. Brown

Pje. Saravia – 12 de Octubre

Bolívar – 12 de Octubre

O’Higgins – S. Bolívar

O’Higgins – Alvear

Pje. Río Bermejo – S. Bolívar

Pje. Río Bermejo – Alvear

Pje. Figueroa – S. Bolívar

Necochea – S. Bolívar

Necochea- Alvear

Adolfo Güemes-Alsina

Pje. Latorre- Alvear

Martín Cornejo-Arenales

Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes

Avenida Entre Ríos – Alvear

Avenida Entre Ríos – S. Bolívar

Güemes – Avenida Entre Ríos

Santiago Del Estero – Alvear

Santiago Del Estero – Adolfo Güemes

Avenida Belgrano- S. Bolívar

Avenida Belgrano – Alvear

Avenida Belgrano – Adolfo Güemes

Adolfo Güemes- España

25 de Mayo- España

Caseros – Sarmiento

Caseros – 25 de Mayo

Caseros-20 de Febrero

Pellegrini – Alvarado

Islas Malvinas – Alvarado

Urquiza – Islas Malvinas

Urquiza- Avenida Jujuy

Urquiza-Ituzaingó

Pellegrini-Avenida San Martín

La Florida-San Juan

La Florida- Mendoza

Buenos Aires- Mendoza

Buenos Aires- Avenida San Martín

Buenos Aires – Urquiza

Buenos Aires-Alvarado

Alvarado – Lerma

Alvarado-Córdoba

España-Deán Funes

España -Pueyrredón

Santa Fe – Urquiza

Gral. Guemes – Zuviría

Mitre – Gral Güemes

Gral. Güemes- Balcarce

20 de Febrero-General Güemes

General Güemes-25 de Mayo

Mitre-Santiago del Estero

20 de Febrero – Santiago del Estero

Leguizamón – Balcarce

Leguizamón – 20 de Febrero

Leguizamón-25 de Mayo

Avenida Entre Ríos- Zuviría

Avenida Entre Ríos-Mitre

Avenida Entre Ríos – Balcarce

Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero

Avenida Entre Ríos-25 de Mayo

Mitre – Avenida Entre Ríos

Alsina- Zuviría

Alsina – Mitre

Alsina – Balcarce

Alsina-20 de Febrero

Alsina-25 de Mayo

Mitre – Necochea

Ameghino – Mitre

20 de Febrero – Necochea

12 de Octubre- Zuviría

12 de Octubre-Mitre

12 de Octubre- Balcarce

12 de Octubre- 20 de Febrero

20 de Febrero – 12 de Octubre

20 de Febrero- Aniceto Latorre

20 de Febrero-Arenales

Anzoátegui-Balcarce

Por su parte, los corredores de emergencia serán de la siguiente manera:

Desde la plaza 9 de Julio:

Al Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano)

Arenales

Al San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros.

Al San Bernardo: Zuviría – Caseros

Al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.

Quedan habilitadas como vías de emergencia:

Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)

En cuanto al transporte público, así funcionará SAETA de 13 a 20:

Paradas corredores zona norte

Cercanía Catedral

1C Rivadavia esquina Zuviría

5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría

6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C Zuviría esquina Rivadavia

7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia

Paradas Corredores zona Norte

Cercanía Monumento 20

1C Av. Arenales (Easy)

5А Zuviría esquina Alsina

5B Zuviría esquina O’Higgins

6B Zuviría esquina 12 de Octubre

6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero

7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins

Paradas Corredores Interurbanos Norte

Troncal N-S, Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

Paradas Corredores Interurbanos Norte

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia

San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown

Paradas Corredores zona Sur

1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza

1C San Juan esquina Florida

ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B Pellegrini pasando Mendoza

8A San Juan pasando Florida

8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy

Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza

Paradas Corredores zona Este

2A 2B San Juan y Córdoba

2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba

Paradas Corredores zona Oeste

4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Paradas Corredores Interurbanos

Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan

Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Paradas Corredores zona Sudeste

2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi

2D 2F San Juan esquina Alberdi

7C San Juan entre Alberdi y Florida

7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza

Esto se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica.

Espacios Públicos y Protección Ciudadana

Por otro lado, la Subsecretaría de Protección Ciudadana buscará prevenir, erradicar y solucionar cualquier tipo de inconveniente que se presente y para ello contará con carpas de diferentes organismos como el SAMEC, que se ubicarán en puntos estratégicos con motos y punteros disponibles.

El objetivo es promover la prevención y brindar seguridad durante todas las actividades programadas. Por cualquier emergencia se encontrará habilitado el número 105.

«Vamos a tener fuerte presencia durante todo el día en la Catedral todos los días de la novena. Cuando empiecen a llegar los peregrinos vamos a acompañarlos y durante el Triduo tendremos un puesto en la Feria del Milagro con un puesto permanente y sumaremos más personal en la Catedral», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana.

Cabe destacar que la guardia de 24 hs del 105 se mantendrá de la misma manera durante esos días.

Por otro lado, Joaquín Arriagada, subsecretario de Espacios Públicos, destacó que ya empezaron a controlar los diferentes espacios con la ayuda de 120 inspectores, que aumentarán su cifra a 250 durante el Triduo.

Se controlará de manera estricta, por perímetro, para prohibir el ingreso de vendedores ambulantes a la Feria del Milagro.



