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El hospital de Colonia Santa Rosa brindó asistencia sanitaria a más de 60 peregrinos

El equipo de salud realizó controles y atendió distintas afecciones durante una parada de descanso de personas provenientes de localidades del norte provincial que se dirigen hacia la ciudad de Salta.

Salta Hoy

07 / 09 / 2026

 

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En el marco de la peregrinación hacia la Catedral Basílica de Salta por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, el equipo de salud del hospital “Dr. Elías Anna” brindó asistencia sanitaria a más de 60 peregrinos que arribaron a Colonia Santa Rosa.

La atención se realizó durante la noche del domingo 6 de septiembre, cuando peregrinos provenientes de Embarcación, Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán y Pichanal hicieron una parada en el acceso a la localidad, sobre ruta nacional 34, para descansar y pasar la noche antes de continuar su recorrido hacia la ciudad de Salta.

Durante la jornada, el equipo asistió a personas con dolores musculares, hipertensión arterial, irritación ocular, heridas y ampollas en los pies.

Además, se efectuaron controles de signos vitales y se brindaron pautas sobre hidratación y cuidado de los pies para prevenir complicaciones durante los próximos días de caminata.

El equipo estuvo integrado por los médicos Caroline Carvalho, gerente general del hospital, y Daniel López, gerente de Atención a las Personas; las enfermeras Melina Medran y Milagro Calizaya; y los agentes sanitarios Sandra Baldiviezo, Carlos Useda y María Ester Díaz. También participó el chofer Alejandro Marrón.

Para el desarrollo de la asistencia, la ingeniera agrónoma Mirna Estrada, de la empresa AGROVICTORIA S.R.L., facilitó un espacio en el establecimiento para que el equipo de salud local pudiera realizar la atención de los peregrinos.

Esta asistencia forma parte del acompañamiento sanitario que las áreas operativas brindan a los feligreses durante su recorrido hacia la capital provincial, con el objetivo de atender situaciones de salud y promover medidas de cuidado durante la peregrinación. 

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