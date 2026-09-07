Sube el número de muertos en un cuartel de Bolivia

Aumentó a seis la cifra de fallecidos tras el hallazgo de tres nuevos cuerpos entre los escombros del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 "Bolívar" en Viacha, a 35 kilómetros de La Paz. Además, al menos 11 militares continúan desaparecidos y se reportan 84 heridos, junto a graves daños materiales en el recinto y viviendas aledañas.

Tres de las víctimas fueron identificadas como los soldados Wilson Copa, Gabriel Choque y Arnel Flores Poma. Las investigaciones preliminares registran dos detonaciones: la primera vinculada a pólvora negra de material pirotécnico y la segunda de una magnitud "considerablemente mayor", cuya causa técnica aún se desconoce, según explicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

La Fiscalía abrió una causa por homicidio y lesiones culposas. Mientras prosiguen los trabajos de rescate, el presidente Rodrigo Paz instruyó una investigación minuciosa, transparente y ágil sobre el trágico suceso.