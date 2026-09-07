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6 de cada 10 argentinos aseguraron que su economía “está empeorando”

El 48,9% sufre ese empeoramiento a nivel personal, de acuerdo al trabajo de Giacobbe.

Argentina

07 / 09 / 2026

 

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Seis de cada diez argentinos afirmaron que su economía "está empeorando" y dentro de ese universo, el 48,9% "está sufriendo" esa situación a nivel personal, mientras que un 9,5%, si bien también reconoció ese empeoramiento, aclaró que no tiene impacto en su vida diaria. 

Si se suman ambos números, la evaluación pesimista alcanzó el 58,9%, cifra que se encuentra cuatro puntos por arriba del 54% registrado por esta misma encuesta entre finales de mayo y comienzos de julio. 

De acuerdo a esta encuesta, esa suba refleja que la mirada negativa sobre el rumbo de la economía creció en agosto cuatro puntos más.

En agosto el 5,3% de los encuestados sostuvo que la economía "está estancada". Si se suma ese porcentaje más el número actual, aproximadamente el 64% de los consultados no ve que la economía esté mejorando.

En cuanto a la percepción positiva de la economía argentina, la encuesta realizada por el consultor político Jorge Giacobbe reveló que el 28,5% considera que "está mejorando y lo estoy sintiendo", mientras el 7,3% indicó que "está mejorando pero no lo estoy sintiendo". En total, la visión optimista reúne un 35,8%.

QUÉ PIENSAN LOS ARGENTINOS DEL PLAN ECONÓMICO DE MILEI

Al preguntarles sobre el plan económico del presidente, Javier Milei, el 47,8% señaló que el programa del oficialismo está "equivocado", lo cual lleva a que "la gente sufra sin sentido".

Únicamente el 16,8% piensa que el ajuste no es "tan grande" y que "vamos bien" y un 22,4% dijo que "hay que aguantar" con la esperanza de que "en el futuro vamos a estar mejor".

Por su parte, un 3,6% afirmó que el ajuste "tiene sentido", pero advirtió sobre la capacidad de la sociedad argentina para "soportar la crisis".

Al mismo tiempo, un 8,7% respondió que no entiende el programa económico de La Libertad Avanza, por lo que manifestó sus dudas respecto a que genere resultados positivos.

Por último, el 0,7% expresó su indecisión.

Fuente: Noticias Argentinas 

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