El proyecto de ley sobre Malvinas tendrá su primer debate en Diputados

El proyecto de ley sobre la causa Malvinas, anunciada días pasados a través de cadena nacional, será enviado el viernes al Congreso e ingresará por la Cámara de Diputados, donde se iniciará el debate legislativo. Así lo resolvió el presidente Javier Milei tras la reunión de Gabinete de este lunes, en la que se realizó un repaso de la agenda de Gobierno, con especial énfasis en la cuestión Malvinas.

Durante el encuentro también se analizó el impacto mediático, con lo cual se celebró la recepción que tuvo el mensaje en la sociedad, a través de las redes sociales.

Por otra parte, se definió que este martes el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, participen de la Mesa Política para continuar ordenando los próximos pasos.

Datos positivos del mensaje

El Gobierno aspira a capitalizar los primeros datos positivos que surgieron de las redes sociales, tras los anuncios sobre Malvinas.

"En términos de difusión estuvo a la altura de las medidas más populares anunciadas en función de interacción, reproducciones, impacto, y audiencias", expresó una fuente por los pasillos de Casa Rosada.

Bajo ese análisis, el oficialismo aspira a mantener la discusión en agenda durante las próximas semanas y confían en que los movimientos legislativos previstos contribuirán a mantenerla vigente.

El tratamiento de la nueva normativa en el Congreso y los detalles del financiamiento de la base militar en Tierra del Fuego garantizan la permanencia del tema.

Sin cambiar el rumbo

Las principales variables económicas también fueron objetos de análisis durante la reunión, al igual que los indicadores de actividad.

El Presidente, a su vez, destacó el dato de las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área que conduce Federico Sturzenegger desde el comienzo de la gestión. En este marco, el Ministro presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración.

Milei ratificó el rumbo económico y sostuvo que no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos.

En materia de Seguridad y Capital Humano, se repasaron los principales temas y líneas de trabajo de ambas áreas, así como de sus avances y prioridades.

Del encuentro participaron todos los ministros del Gabinete, la senadora nacional, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.