El Gobierno licitó los primeros $200 mil millones que busca ampliar la oferta de créditos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha este lunes la primera licitación de fondos destinada a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios. La convocatoria recibió ofertas por $258.640 millones, aunque finalmente se adjudicaron $200.000 millones.

Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se presentaron 42 posturas, con la participación de 18 bancos. De ese total, 13 entidades resultaron adjudicatarias de los fondos.

Una primera etapa del programa

La licitación forma parte del esquema anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene como objetivo ampliar el acceso a créditos hipotecarios destinados principalmente a familias que buscan adquirir su primera vivienda.

El primer tramo tiene un plazo de un año y comprende un monto de $35.570.677.389, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado del 2,67%.

En tanto, el segundo tramo contempla un plazo de cinco años y un monto de $164.429.322.611, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado del 4,94%.

El plan busca movilizar hasta $2 billones

La iniciativa oficial contempla movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a través de sucesivas licitaciones.

Los bancos que resulten adjudicatarios deberán utilizar ese fondeo para ofrecer créditos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por la cartera nacional.

Además, cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta, con el objetivo de distribuir los fondos entre distintos bancos.

El FGS no asumirá el riesgo crediticio

Uno de los puntos destacados por Caputo al presentar el programa fue que el FGS no asumirá el riesgo asociado a los créditos que otorguen los bancos.

El ministro de Economía explicó que el fondo tendrá como función brindar liquidez a las entidades financieras, mientras que serán los bancos los responsables de evaluar a los solicitantes y asumir el riesgo de los préstamos.

“No es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos. El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio”.