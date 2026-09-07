Sáenz inauguró un nuevo espacio y ratificó el cuidado de los niños como política de Estado

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de inauguración del nuevo Centro de Primera Infancia (CPI) "Soles de Malvinas" en el municipio de Rosario de Lerma. Se integra a la red de más de 90 CPI en la provincia que contiene y atiende a más de 3.500 niños de entre 6 meses y 4 años de edad, en toda Salta.

El nuevo edificio fue terminado con fondos provinciales luego de que la Nación retirara el financiamiento y en este sentido, Sáenz destacó el esfuerzo financiero asumido por la Provincia para dar continuidad a estas obras estratégicas:

"La dirigencia política muchas veces se llena la boca diciendo que los únicos privilegiados son los niños, pero nosotros hemos hecho de esto una verdadera política de Estado", enfatizó el mandatario al repasar el contexto en el que se concluyó la obra. "Con muchísimo esfuerzo nos comprometimos a finalizar estos espacios. Nos habían dicho que los Centros de Primera Infancia se harían con fondos nacionales y así se comenzó; pero luego nos notificaron que no había más recursos para continuar. En ese momento tomamos la decisión política de priorizar lo importante y terminarlos con fondos propios de la Provincia", afirmó.

Con relación al Centro en Rosario de Lerma, el Gobernador señaló que el espacio brindará contención integral a niños de entre 6 meses y 4 años de edad mediante un equipo interdisciplinario que acompañará su desarrollo pedagógico y nutricional.

"Este lugar no suplanta a la familia ni al hogar, pero ayuda y acompaña, especialmente a los padres que deben salir a trabajar o a buscar empleo y necesitan la tranquilidad de saber que sus hijos están cuidados de forma segura y profesional", expresó el Gobernador.

En esa línea, insistió en que "para que la frase deje de ser un lema y sea una realidad, en Salta los privilegiados son y serán siempre los niños. Esta debe ser una política de Estado de cualquier gobierno, sin importar el signo político, porque allí radica el futuro y la grandeza de nuestra provincia".

En su mensaje, el mandatario conectó la atención a la primera infancia con las acciones que el Ejecutivo lleva adelante para la contención de los adultos mayores en todo el territorio provincial: “Entendemos que nuestros jubilados y pensionados, quienes entregaron toda su vida de trabajo con esfuerzo y compromiso por Salta, también exigen un Estado presente que los acompañe, los cuide y los proteja", manifestó Sáenz, recordando la reciente inauguración del centro de jubilados San Vicente de Paul en San Ramón de la Nueva Orán.

Sobre este punto, Gusatavo Sáenz concluyó marcando el eje humano de la gestión pública: "Allí se unen los dos extremos de la vida: cuando se empieza y cuando se está terminando. Estas dos franjas están siempre en el corazón y en cada decisión que tomamos desde el Gobierno. En el barrio Isla Malvinas y en pleno tiempo del Milagro, pedimos al Señor y a la Virgen del Milagro que bendigan este nuevo centro para que sea un lugar de aprendizaje, contención y felicidad para las familias de Rosario de Lerma".

En tanto, el intendente de Rosario de Lerma Sergio Omar Ramos destacó la decisión política del Gobernador de construir el Centro de Primera Infancia: “Celebro profundamente que el Gobernador tenga una mirada especial para los niños. Esto es lo que se llama política de Estado. Celebrar la vida en los momentos más duros de la familia significa generar las condiciones para que estos niños en el futuro tengan oportunidades, puedan ser independientes y puedan vivir mejor”.

“Estamos cuidando a los niños, porque no es solamente darles comida, es afecto, es juego, es contención. Esto no reemplaza a la familia, esto es un puente entre el gobierno provincial, municipal y las familias. No es solamente venir a comer, estamos trabajando para el proyecto de vida de nuestros niños”, finalizó Ramos.

Acompañaron la ceremonia, el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi; el intendente de Campo Quijano, Lino Yonaar; la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi; la coordinadora ministerial Dolores Montarcé, legisladores provinciales y municipales, familias de la localidad, entre otros.

Los CPI

Cabe destacar que luego de la paralización de la obra pública nacional, a través de las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación, se firmó un convenio en el que la Provincia asumió la responsabilidad de concluir 18 Centros de Primera Infancia distribuidos en todo el territorio.

Con la habilitación en Rosario de Lerma, ya finalizaron las obras de los CPI ubicados en El Tala, Metán, Río Piedras, San Lorenzo, Aguaray, Chicoana, Payogasta, Tartagal y El Quebrachal.

El nuevo edificio en Rosario de Lerma cuenta con un acceso principal, áreas de circulación, salas adaptadas por edades, cocina, área de deambulatorio, lactario, oficinas administrativas, sanitarios acondicionados y patio de juegos.

En la provincia de Salta funcionan más de 90 Centros de Primera Infancia que contienen y atienden a más de 3.500 niños.

Los CPI dan atención temprana y acompañamiento familiar, con el desarrollo de actividades socio-pedagógicas orientadas a potenciar las capacidades cognitivas, motrices y afectivas de la primera infancia.

También se realiza el fortalecimiento de habilidades parentales a través de talleres y espacios de orientación enfocados en promover pautas de crianza positiva y libres de violencia.

Paralelamente se hace capacitación para la autonomía económica con talleres formativos y socio-laborales para adultos responsables, brindando herramientas técnicas que faciliten su inserción en el mercado de trabajo.

Hay un trabajo en red junto a distintas áreas del Municipio de Rosario de Lerma, organismos provinciales y actores comunitarios para consolidar un sistema integral de salud, contención y desarrollo social.

