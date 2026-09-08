Recuperan en Bolivia la camioneta robada del intendente de Salvador Mazza

La Toyota Hilux del jefe comunal Gustavo Subelza fue recuperada en Bolivia, tras un operativo de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) de Yacuiba.

Ocurrió anoche cerca de las 21.30 en Villa El Carmen, a 35 kilómetros de Yacuiba. La camioneta había sido robada el 14 de agosto en un lavadero en Salvador Mazza.

Durante la verificación, se confirmó que el vehículo pertenecía al intendente.

El conductor fue detenido y la recuperación se logró gracias a la cooperación entre autoridades argentinas y bolivianas.