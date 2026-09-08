Una motociclista fue internada como consecuencia de un accidente

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Según la declaración espontánea de la motociclista, una mujer de 51 años, el conductor del auto cruzó con el semáforo en rojo.

Fue atendida en el lugar por médicos del SAMEC, y luego derivada a una clínica privada con diagnóstico de politraumatismos.

El test de alcoholemia dio resultado negativo.

Por el trabajo de los peritos hubo desvíos de tránsito en la zona durante la madrugada.