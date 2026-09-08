Un sismo se sintió esta mañana en Jasimaná y Angastaco

El epicentro se ubicó a 45 kilómetros al oeste de Cafayate y a unos 155 km al sudoeste de la ciudad de Salta.

Oyentes de Radio Salta reportaron desde los Valles Calchaquíes que sintieron el sismo en la zona de San Carlos, Jasimaná y Angastaco.

Detallaron que no hubo daños en estructuras edilicias ni personas afectadas.