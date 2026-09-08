Un sismo se sintió esta mañana en Jasimaná y Angastaco
El movimiento telúrico de 4,2 grados de magnitud ocurrió a las 10:06 a una profundidad de 64 kilómetros.
Salta Hoy
08 / 09 / 2026
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El epicentro se ubicó a 45 kilómetros al oeste de Cafayate y a unos 155 km al sudoeste de la ciudad de Salta.
Oyentes de Radio Salta reportaron desde los Valles Calchaquíes que sintieron el sismo en la zona de San Carlos, Jasimaná y Angastaco.
Detallaron que no hubo daños en estructuras edilicias ni personas afectadas.