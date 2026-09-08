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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Un sismo se sintió esta mañana en Jasimaná y Angastaco

El movimiento telúrico de 4,2 grados de magnitud ocurrió a las 10:06 a una profundidad de 64 kilómetros.

Salta Hoy

08 / 09 / 2026

 

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El epicentro se ubicó a 45 kilómetros al oeste de Cafayate y a unos 155 km al sudoeste de la ciudad de Salta. 

Oyentes de Radio Salta reportaron desde los Valles Calchaquíes que sintieron el sismo en la zona de San Carlos, Jasimaná y Angastaco. 

Detallaron que no hubo daños en estructuras edilicias ni personas afectadas.

 

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