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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Tolar Grande emprendió el cuarto día de caminata hacia el Milagro

Viento helado y temperaturas bajo cero, son los compañeros permanentes de esta peregrinación.

Salta Hoy

08 / 09 / 2026

 

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El grupo partió el sábado 5 de septiembre. 

Las duras condiciones climáticas en la zona de altura no detienen el caminar de 130 personas hasta el momento, aunque se estima que el número crecerá hasta su llegada a la Catedral.

El efectivo policial, David Churquina, quien acompaña al grupo de fieles, comentó que la temperatura esta mañana alcanzaba los cinco grados bajo cero.

Agregó que este grupo llegará a Salta Capital el 14 de septiembre, un día antes de la procesión.

Churquina expresó su admiración al ver caminar y orar a la señora Damiana Luzco, la conocida peregrina puneña de 81 años inmortalizada en un gran mural en la rotonda de Limache.

 

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