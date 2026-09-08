Tolar Grande emprendió el cuarto día de caminata hacia el Milagro

El grupo partió el sábado 5 de septiembre.

Las duras condiciones climáticas en la zona de altura no detienen el caminar de 130 personas hasta el momento, aunque se estima que el número crecerá hasta su llegada a la Catedral.

El efectivo policial, David Churquina, quien acompaña al grupo de fieles, comentó que la temperatura esta mañana alcanzaba los cinco grados bajo cero.

Agregó que este grupo llegará a Salta Capital el 14 de septiembre, un día antes de la procesión.

Churquina expresó su admiración al ver caminar y orar a la señora Damiana Luzco, la conocida peregrina puneña de 81 años inmortalizada en un gran mural en la rotonda de Limache.