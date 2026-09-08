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Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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El Milagro también late en el extremo sur del país

Caleta Olivia es una localidad del departamento Deseado, provincia de Santa Cruz, donde se reza la novena y se realiza la procesión con su correspondiente pacto de Fe.

Salta Hoy

08 / 09 / 2026

 

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Luis Solano, director de FM Amigos es uno de los salteños que encabeza la continuidad de la tradición religiosa que contagió al resto de los santacruceños.

En diálogo con Radio Salta explicó que el Pacto de Fe y la procesión se realizarán al aire libre si las condiciones meteorológicas lo permiten.

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