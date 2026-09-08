Coimas por traslados en la Policía: “Queremos llevar la investigación a fondo”

Un efectivo y un cómplice fueron detenidos e imputados por una supuesta red de cobro de coimas y extorsiones para gestionar traslados dentro de la fuerza policial.

Vilchez recordó que el caso se encuentra en manos de la fiscalía correspondiente.

“Nosotros pensamos que se trata de un caso aislado”, dijo el funcionario.

Sin embargo, indicó que los cambios que se dieron a conocer en la fuerza policial tienen relación a los cambios ya anticipados cuando asumió el nuevo Ministro de Seguridad.

Los cambios alcanzan a las direcciones de recursos humanos, finanzas y prensa, mencionó Vilchez.

Finalmente se refirió al secuestro de 27 kilogramos de marihuana en Barrio Convivencia de esta Capital.