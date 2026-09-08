Es hermoso el camino de Fe en este tiempo del Milagro

Hoy a las 8:00 partieron desde Cafayate 25 personas a caballo. Desde Joaquín V. González harán lo propio a las 16:00 el Grupo Santo Domingo de Guzmán con 25 fieles a pie.

En bicicleta salieron a las 7:30 los peregrinos desde Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.

Más temprano, a las 7:00 salió el grupo en bicicleta desde la capital tucumana. Son 15 personas que ya transitan el camino de fe y esperanza hacia el Señor y la Virgen del Milagro.