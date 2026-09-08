Es hermoso el camino de Fe en este tiempo del Milagro
Esta noche a las 20:00, 2500 personas partirán en la décimo segunda Peregrinación Azul a pie desde El Carril. El grupo reúne a policías y familiares de integrantes de la fuerza de seguridad.
Salta Hoy
08 / 09 / 2026
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Hoy a las 8:00 partieron desde Cafayate 25 personas a caballo. Desde Joaquín V. González harán lo propio a las 16:00 el Grupo Santo Domingo de Guzmán con 25 fieles a pie.
En bicicleta salieron a las 7:30 los peregrinos desde Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
Más temprano, a las 7:00 salió el grupo en bicicleta desde la capital tucumana. Son 15 personas que ya transitan el camino de fe y esperanza hacia el Señor y la Virgen del Milagro.