Piden a las peregrinaciones que no se lleven perros
La solicitud fue emitida por la Municipalidad de Salta que además recordó a todos los vecinos deben resguardar a sus mascotas en casa.
Salta Hoy
08 / 09 / 2026
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“El animal por instinto tiende a seguir a los grupos y por eso muchas veces ven a las peregrinaciones”, dijo Pablo Díaz, director General del Centro de Adopciones Municipal.
Recordó que el año pasado se extraviaron 33 perros durante la festividad del Milagro.
“Volvemos a insistir en que todo animal debe estar identificado con una chapita con una dirección o teléfono”, manifestó el funcionario.