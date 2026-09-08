Piden a las peregrinaciones que no se lleven perros

“El animal por instinto tiende a seguir a los grupos y por eso muchas veces ven a las peregrinaciones”, dijo Pablo Díaz, director General del Centro de Adopciones Municipal.

Recordó que el año pasado se extraviaron 33 perros durante la festividad del Milagro.

“Volvemos a insistir en que todo animal debe estar identificado con una chapita con una dirección o teléfono”, manifestó el funcionario.