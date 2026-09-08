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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Piden a las peregrinaciones que no se lleven perros

La solicitud fue emitida por la Municipalidad de Salta que además recordó a todos los vecinos deben resguardar a sus mascotas en casa.

Salta Hoy

08 / 09 / 2026

 

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“El animal por instinto tiende a seguir a los grupos y por eso muchas veces ven a las peregrinaciones”, dijo Pablo Díaz, director General del Centro de Adopciones Municipal.

Recordó que el año pasado se extraviaron 33 perros durante la festividad del Milagro.

“Volvemos a insistir en que todo animal debe estar identificado con una chapita con una dirección o teléfono”, manifestó el funcionario. 

 

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