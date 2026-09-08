Muy grave: Asaltan y disparan a un cambista en Salvador Mazza

Así lo anticipó por Radio Salta, Cristina Carrazán, corresponsal de El Tribuno en el departamento San Martín.

Detalló que ocurrió esta mañana a escasos 30 metros del edificio integrado de frontera (donde funcionan Migraciones y la Policía Nacional de Bolivia), del lado boliviano del puente internacional.

Un sujeto a bordo de una motocicleta abordó al cambista, le disparó a quemarropa provocando que cayera al suelo.

Le sustrajo un maletín que contenía importantes sumas de dinero en distintas divisas (pesos argentinos, dólares, euros y reales).

El agresor se dio a la fuga de inmediato.

Por el momento se desconoce la identidad del delincuente, destacándose la audacia y precisión del ataque pese a la cercanía de las fuerzas de seguridad.

El hombre herido fue auxiliado rápidamente por personas que se encontraban en las inmediaciones.