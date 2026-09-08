Pruebas PISA: Argentina con los peores resultados
Con los últimos dato el país quedó en el puesto 72 de 91 países. Casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan el nivel básico en Matemática y 6 de cada 10 no lo hacen en Lectura y en Ciencias. Son las peores cifras en dos décadas.
Argentina
08 / 09 / 2026
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Lucia Vallejo,es coautora del informe, economista y analista de datos en Argentinos por la Educación y dijo por Radio Salta que “esto muestra el gran deterioro educativo que sufre el país”.