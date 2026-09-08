 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Pruebas PISA: Argentina con los peores resultados

Con los últimos dato el país quedó en el puesto 72 de 91 países. Casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan el nivel básico en Matemática y 6 de cada 10 no lo hacen en Lectura y en Ciencias. Son las peores cifras en dos décadas.  

Argentina

08 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Lucia Vallejo,es coautora del informe, economista y analista de datos en Argentinos por la Educación y dijo por Radio Salta que “esto muestra el gran deterioro educativo que sufre el país”. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO