En las últimas horas, "Camboya" habría sido visto a bordo de un automóvil Citroën C4 negro. El vehículo fue abandonado en las cercanías de un río antes de que el acusado escapara a pie.

La Policía de Salta despliega un intensivo operativo de búsqueda para lograr su recaptura.

Foto: El Camión de Germán Noticias