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"Camboya", el prófugo más buscado de Salta, habría sido visto a bordo de un auto y armado

Jonatan Jordán Peloc continúa prófugo tras fugarse de la Alcaidía General N.º 1 de Salta el pasado 4 de abril. El sujeto estaba detenido por una causa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tras el hecho ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, donde perdió la vida Matías Jesús Vázquez en medio de una balacera.

Salta Hoy

08 / 09 / 2026

 

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En las últimas horas, "Camboya" habría sido visto a bordo de un automóvil Citroën C4 negro. El vehículo fue abandonado en las cercanías de un río antes de que el acusado escapara a pie.

La Policía de Salta despliega un intensivo operativo de búsqueda para lograr su recaptura.

Foto: El Camión de Germán Noticias

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