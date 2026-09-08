Lionel Messi y Lautaro Martínez, nominados a ganar el Balón de Oro
La edición número 70 del prestigioso galardón tendrá una ceremonia histórica en Londres y contará con nuevas particularidades. El rendimiento en el Mundial 2026 será uno de los factores clave para definir a los ganadores.
Deportes
08 / 09 / 2026
La revista France Football reveló este martes la lista de nominados para el Balón de Oro 2026 en todas sus categorías, con los principales protagonistas del fútbol mundial entre los candidatos a quedarse con los premios más importantes de la temporada.
La ceremonia número 70 del prestigioso galardón se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres, en una edición que marcará un antes y un después en la historia del premio: será la primera vez que la entrega no se realice en Francia y también la primera ocasión en la que no será requisito jugar en Europa para ser considerado candidato.
Entre los nominados aparece Emiliano “Dibu” Martínez, quien competirá por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del año. El argentino, actualmente en el Chelsea, es el único futbolista argentino incluido en las listas anunciadas hasta el momento. Lionel Scaloni no figura en la categoría de Mejor Entrenador.
El período de evaluación comprende desde agosto hasta julio de cada temporada deportiva, por lo que el desempeño de los jugadores durante el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México tendrá un peso importante en la elección final.
Cómo se elegirán los ganadores del Balón de Oro 2026
Para definir a los ganadores, France Football contará con un jurado internacional integrado por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, representantes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA.
Cada integrante del jurado deberá seleccionar un listado con sus diez mejores jugadores o jugadoras, otorgando puntos de acuerdo con la posición elegida. El futbolista o futbolista con mayor cantidad de unidades será quien levante el trofeo.
Los nominados a mejor entrenador masculino
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis de la Fuente (Selección de España)
Unai Emery (Aston Villa)
Vincent Kompany (Bayern Múnich)
Luis Enrique (Paris Saint Germain)
Los candidatos a mejor entrenador femenino
Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
Andrée Jeglertz (Manchester City)
Nils Nielsen (Selección de Japón)
Pere Romeu (Barcelona)
Elena Sadiku (BK Häcken)
Trofeo Lev Yashin: los arqueros nominados
El premio al mejor arquero del mundo tendrá nuevamente a Emiliano Martínez entre sus protagonistas.
Los candidatos son:
Yassine Bounou (Al-Hilal)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Joan García (Barcelona)
Édouard Mendy (Al-Ahli)
Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
David Raya (Arsenal)
Vozinha (Colo Colo)
Unai Simón (Athletic Bilbao)
Matvey Safonov (Paris Saint Germain)
Los nominados al Balón de Oro femenino
Entre las candidatas aparecen grandes figuras del fútbol internacional como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Alessia Russo, Khadija Shaw y Ewa Pajor, entre otras.
La lista completa incluye:
Selma Bacha (Lyon)
Barbra Banda (Orlando Pride)
Esmee Brugts (Barcelona)
Klara Bühl (Bayern Múnich)
Mariona Caldentey (Arsenal)
Scarlett Camberos (Club América)
Kerstin Casparij (Manchester City)
Temwa Chawinga (Kansas City)
Cata Coll (Barcelona)
Melchie Dumornay (Lyon)
Caroline Graham Hansen (Barcelona)
Alex Greenwood (Manchester City)
Patri Guijarro (Barcelona)
Pernille Harder (Bayern Múnich)
Yui Hasegawa (Manchester City)
Rose Lavelle (Gotham FC)
Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (Kansas City)
Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Manchester City)
Ewa Pajor (Barcelona)
Claudia Pina (Barcelona)
Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses)
Wendie Renard (Lyon)
Alessia Russo (Arsenal)
Khadija Shaw (Manchester City)
Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
Tessa Wullaert (Inter/Como)
Premios a los mejores clubes
Mejor club masculino
Arsenal
Bayern Múnich
Bodø/Glimt
Flamengo
Paris Saint Germain
Mejor club femenino
Barcelona
Bayern Múnich
Club América
Manchester City
Olympique Lyon
Trofeos Kopa: los mejores jóvenes
En la categoría masculina competirán futbolistas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Warren Zaïre-Emery.
Los nominados son:
Kerim Alajbegović
Ayyoub Bouaddi
Pau Cubarsí
Yan Diomandé
Lennart Karl
Éli Junior Kroupi
Lamine Yamal
Johan Manzambi
Ibrahim Maza
Warren Zaïre-Emery
En la categoría femenina aparecen:
Veerle Buurman
Vicky López
Felicia Schröder
Clara Serrajordi
Lily Yohannes
Messi, el máximo ganador de la historia
Desde la creación del premio en 1956, Lionel Messi es el futbolista con más Balones de Oro de la historia, con ocho conquistas logradas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
Detrás del argentino aparece Cristiano Ronaldo, con cinco trofeos, mientras que Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten suman tres cada uno.
En las últimas ediciones, los ganadores fueron Cristiano Ronaldo (2016 y 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019, 2021 y 2024), Karim Benzema (2022), Rodri (2024) y Ousmane Dembélé (2025).