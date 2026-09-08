El Gobierno sanciona a 15 empresas por actividades sin autorización en Malvi

El Gobierno nacional anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas físicas y empresas, por presuntas actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La medida fue comunicada este martes por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que señaló que estas actuaciones se suman a otros 45 procedimientos ya iniciados contra actores involucrados en actividades que, según el Ejecutivo, violarían las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.

Desde el Gobierno sostuvieron que las acciones apuntan a quienes participan en actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental y que deben contar con autorización de las autoridades nacionales.

Disputa por los recursos de Malvinas

El anuncio se da luego de que el Gobierno nacional endureciera su postura frente a proyectos de explotación petrolera en el Atlántico Sur, especialmente por iniciativas vinculadas al área de las Malvinas. En ese marco, el Ejecutivo había anunciado sanciones contra empresas que operen en la zona sin autorización argentina.

En el comunicado difundido este martes, la administración de Javier Milei afirmó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía” y sostuvo que continuará avanzando con expedientes administrativos, diplomáticos y judiciales contra quienes considere responsables.

El Gobierno también indicó que la investigación busca identificar a todos los actores involucrados en la explotación de recursos naturales en la región y avanzar con las sanciones correspondientes.