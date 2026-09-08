Siete salteños detenidos tras el secuestro de 57 kilos de marihuana en Santiago del Estero

Siete salteños quedaron detenidos en el marco de un operativo antidroga que permitió secuestrar 57 kilos de marihuana y detener a un total de once personas durante un procedimiento desplegado en la zona limítrofe entre Salta y Santiago del Estero.

El operativo comenzó en el mediodía del domingo, cuando dos vehículos evadieron un control policial en la localidad de Villa Matoque y emprendieron una fuga. Tras un seguimiento, efectivos lograron interceptar las camionetas sobre la Ruta Provincial N° 4, en inmediaciones de San José de Boquerón, donde circulaban una Chevrolet S10 y una Renault Kangoo con cinco ocupantes.

Durante la intervención, tres personas abandonaron uno de los vehículos y escaparon hacia una zona montuosa, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de distintas unidades policiales.

Horas más tarde, efectivos que participaban del rastrillaje localizaron a dos de los hombres que habían huido y encontraron 65 bultos ocultos entre la maleza. Tras las pruebas de campo realizadas por personal especializado, se confirmó que contenían marihuana, con un peso total de 57 kilogramos.

Además, una mujer que había escapado del lugar fue encontrada posteriormente en la localidad salteña de El Quebrachal, donde quedó alojada a disposición de la Justicia Federal.

Siete detenidos son de Salta

Como resultado del procedimiento fueron detenidas once personas: siete de ellas son de la provincia de Salta -cinco hombres y dos mujeres-, mientras que las restantes corresponden a Santiago del Estero y Tucumán.

Según la investigación, en la mañana posterior al primer procedimiento también fue retenido un tercer vehículo, un Citroën C4 Aircross, en el que circulaban un hombre y una pareja. Los investigadores sospechan que se trataría de personas que habrían intentado brindar apoyo a los involucrados que escaparon durante el control.

El despliegue incluyó la participación de la División Búsqueda de Personas, la Base Operativa N° 1 Muralla del Norte El Mojón, la Dirección General de Drogas Peligrosas, el USAR-26 y efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 11.