La Sinfónica de Salta continúa su gira por la provincia y llega este viernes a Cafayate

La Orquesta Sinfónica de Salta continúa celebrando sus 25 años de trayectoria con una presentación especial este viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones de Cafayate. Será la primera vez que la formación se presente en este espacio y lo hará con todos sus integrantes, en una propuesta que pone en escena la dimensión artística de uno de los principales cuerpos estables de música de la provincia.

El concierto cerrará el recorrido que durante esta semana llevó a la Orquesta hasta Embarcación y San Ramón de la Nueva Orán, donde las presentaciones tuvieron una destacada convocatoria y permitieron fortalecer el vínculo entre la formación y las comunidades de la Provincia. La llegada a Cafayate formará parte de una iniciativa que busca acercar la música sinfónica a distintos puntos del territorio salteño.

Bajo la dirección de su maestro titular, Jorge Mario Uribe González, la Orquesta ofrecerá un programa que constituye un testimonio de su excelencia académica y de su capacidad para dialogar con la identidad musical de Salta. La propuesta comenzará con la obertura de la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini; continuará con el Concierto para Violín y Orquesta N.º 1, de Max Bruch, con el violinista Iván Mastronardi como solista invitado; y seguirá con la Suite N.º 2 de la ópera Carmen, de Georges Bizet. El cierre estará dedicado al repertorio folklórico salteño, con la interpretación de dos zambas.

La combinación de grandes obras del repertorio sinfónico universal con piezas profundamente vinculadas a la identidad cultural de la provincia expresa también una de las características de la Orquesta Sinfónica de Salta: una formación de excelencia que, al mismo tiempo, mantiene un vínculo permanente con la comunidad y con las expresiones musicales propias del territorio.

Durante la presentación en Orán, el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur Mas, destacó precisamente el valor de sostener y ampliar estos espacios de formación y acceso a la cultura. “Felicitamos al profesor Ramos y a todo el equipo de la Orquesta por el gran trabajo que realizan junto al municipio. Estamos convencidos de que criar a nuestros hijos en la literatura, la música, el audiovisual y la cultura es una inversión fundamental. Al final del camino, lo que queda es lo que hemos aprendido”, expresó.

El funcionario también puso en valor el movimiento cultural que pudo observar durante su visita a la ciudad. “Recorrimos la Casa de la Cultura de Orán, donde estamos invirtiendo en equipamiento e iluminación, y también pudimos acompañar el movimiento de las estatuas vivientes, que son parte de estos encuentros de cultura viva”, señaló.

Para el secretario de Cultura, la presencia territorial de la Orquesta responde a una decisión de gestión orientada a garantizar el acceso a propuestas culturales de calidad y a fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales. “Es una decisión tener una orquesta, es un orgullo contar con músicos de diferentes partes del mundo y hacerla recorrer la provincia, estar cerca de la gente y trabajar codo a codo con los intendentes. Es parte de lo que nos pide el gobernador”, afirmó.

En Orán, el intendente Baltazar Lara Gros agradeció la presencia de los músicos y destacó el vínculo que la Orquesta viene construyendo con la ciudad. “Desde hace cuatro años la Orquesta convoca a nuestra comunidad y cada presentación se transforma en una celebración de la música. Cuando se presenta también la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, la comunidad, padres y amigos acompañan la iniciativa. La música y el arte se trabajan en Orán con los jóvenes y eso es lo importante”, expresó.

Luego de estas presentaciones en el norte provincial, Cafayate será el escenario de una nueva instancia de la celebración por las Bodas de Plata de la Orquesta. El concierto tendrá como marco al Centro de Convenciones de Cafayate, inaugurado en 2024 a partir de una inversión de 4.300 millones de pesos realizada por el Gobierno de la Provincia.

El edificio que cuenta con una importante capacidad, será sede de un concierto especial con entrada libre y gratuita hasta agotar el aforo. Ubicado sobre la Ruta Nacional 40, entre el río Lorohuasi y el balneario municipal, el Centro de Convenciones ya forma parte del patrimonio de los Valles Calchaquíes y comparte el objetivo de posicionar a la región como sede de congresos, convenciones y actividades vinculadas al turismo en la provincia.

La presentación de la Orquesta en este espacio adquiere así una doble dimensión, será su primera actuación en el Centro de Convenciones con la formación completa y, al mismo tiempo, una celebración artística que reúne el rigor del repertorio sinfónico internacional con la identidad musical salteña.