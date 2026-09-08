La Justicia confirmó los 17 años para Luciano López

La Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta confirmó la condena a 17 años de prisión efectiva contra Luciano Nahuel López, condenado por la tragedia ocurrida en avenida Paraguay, que dejó cinco personas fallecidas y varias heridas. La resolución, fechada el 25 de agosto de 2026, rechazó el planteo de la defensa que buscaba modificar la calificación legal del hecho y reducir la pena.

La defensa, a cargo del abogado Pedro Arancibia, había solicitado que el caso fuera encuadrado como homicidio culposo agravado, al sostener que López había incurrido en una conducta de extrema imprudencia, pero que no había querido ni aceptado provocar las muertes. También había cuestionado la proporcionalidad de una pena de 17 años.

Sin embargo, los jueces entendieron que las circunstancias acreditadas durante el proceso permitían sostener la figura de homicidio simple con dolo eventual, además de las lesiones graves y leves en concurso ideal.

Entre los elementos considerados por el tribunal se encuentran la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes, la velocidad cercana al doble de la permitida, el cruce de semáforos en rojo y el hecho de circular por una zona con una importante presencia de peatones.

También tuvo especial relevancia el comportamiento de López ante la presencia de personas sobre la calzada. Según se estableció durante el proceso, sus acompañantes le habían advertido sobre el peligro y, pese a ello, continuó acelerando. Cuando se encontró con peatones cruzando, realizó cambios de luces en lugar de frenar o disminuir la velocidad.

Para el tribunal, esa conducta permitió establecer que el acusado conocía el riesgo que estaba generando y, aun así, decidió continuar.

“Era imposible un cambio de carátula”

En diálogo con El Tribuno, Hugo Tabarcache, padre de Ruth Tabarcache, una de las victimas de la tragedia destacó la importancia de la resolución y sostuvo que la decisión de los jueces llevó tranquilidad a las familias.

Recordó que la defensa había planteado ante los jueces de Casación el cambio de calificación legal y cuestionado aspectos de la sentencia original.

“Ellos habían solicitado a los jueces de Casación el cambio de carátula. No estaban de acuerdo con el dolo eventual y veían que la carátula tenía que ser homicidio culposo”, explicó.

Finalmente, el planteo fue rechazado y la Cámara de Casación confirmó los 17 años de prisión.

El familiar también destacó el valor que tuvieron los testimonios de los acompañantes durante el proceso. Según señaló, los relatos sobre el miedo que tenían las jóvenes que viajaban detrás del vehículo de López fueron determinantes para establecer que el conductor se había representado el peligro que estaba generando.

En ese sentido, explicó que los testimonios y las distintas circunstancias acreditadas durante el juicio “consagran el dolo eventual” y hacían inviable un cambio de calificación.

Una resolución que llevó alivio a las familias

La noticia fue rápidamente compartida entre los familiares de las víctimas. Según relató Hugo, cuentan con un grupo de WhatsApp denominado “Solos Familiares”, donde mantienen comunicación permanente y comparten las novedades del proceso.

“Yo apenas estuve esta mañana, lo compartí en el grupo. Todos estaban reaccionando para bien, decían que era un alivio para el alma en medio de tanto dolor”, contó.

El familiar aclaró que la confirmación de la pena no significa que el dolor desaparezca.

“Sabemos que ya nada ni nadie nos va a devolver la vida de nuestros hijos, pero saber que se mantiene firme esa pena nos causa un poquito de tranquilidad en medio de tanto dolor”, expresó.

¿Un caso testigo para la Justicia?

Para las familias, la condena tiene además un significado que trasciende el caso particular. Consideran que puede convertirse en un precedente para futuras investigaciones y juicios vinculados con siniestros viales en los que existan circunstancias especialmente graves.

“Es una medida ejemplificadora, un caso testigo, un caso que va marcando el rumbo”, sostuvo Hugo.

En esa línea, consideró que la Justicia salteña se encuentra a la vanguardia en este tipo de procesos, al remarcar que no es habitual una condena de tantos años por un hecho de tránsito.

Tabarcache estimó, además, que la defensa podría no avanzar hacia la Corte Suprema de Justicia con un nuevo planteo, aunque las familias permanecerán atentas a las próximas instancias.

Reclaman controles en las zonas de boliches

Más allá de la resolución judicial, los familiares insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias.

El pedido apunta especialmente a los controles en los accesos y egresos de los locales bailables y a la implementación de mecanismos que permitan detectar a personas que conducen bajo los efectos del alcohol o de sustancias.

“Primeramente, a las autoridades les pedimos que puedan tener campañas de prevención y concientización, y que haya más controles en la entrada y en la salida de los boliches”, sostuvo.

El familiar cuestionó que una persona pueda ingresar a un local en determinadas condiciones y salir en un estado todavía más comprometido para conducir. “Este chico, Luciano, llegó ebrio al boliche y salió tres o cuatro veces peor y con sustancias”, afirmó.

También reclamó mejores condiciones de circulación para quienes salen de los locales durante la madrugada, especialmente en sectores donde los peatones deben atravesar avenidas de alto tránsito.

“Que haya un plan de evacuación para que los chicos salgan tranquilos”, planteó.

Buscan endurecer las penas por siniestros viales

Los familiares también señalaron que continúan acompañando iniciativas legislativas destinadas a modificar el tratamiento penal de los siniestros viales.

Hugo Tabarcache contó que integra organizaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas, desde donde acompañan un proyecto de ley que busca endurecer las penas y evitar que todos los hechos de tránsito sean automáticamente considerados homicidios culposos.

Según explicó, el proyecto cuenta con media sanción del Congreso de la Nación y advirtió sobre la necesidad de que sea tratado antes de que pierda estado parlamentario.

El planteo de las familias apunta especialmente a aquellos casos en los que existen factores agravantes, como el consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad u otras conductas que demuestren un desprecio particularmente grave por la seguridad de terceros.

“Creemos que se tiene que aprobar ese proyecto de ley para que las penas sean más severas”, sostuvo.

La causa todavía tiene capítulos pendientes

Aunque la confirmación de los 17 años representa un avance importante para las familias, todavía quedan actuaciones vinculadas con la causa.

Hugo Tabarcache anticipó que en noviembre deberá prestar declaración junto con otros familiares y testigos, en el marco de la apertura de pruebas y testimonios correspondiente al proceso civil. “Seguramente vamos a estar allí también por lo civil”, señaló.

La tragedia de avenida Paraguay ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo de 2024 y conmocionó a toda la provincia. Más de dos años después, las familias continúan reclamando justicia, pero también mayores controles y políticas de prevención para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La resolución del Tribunal de Impugnación mantiene así firme la condena de 17 años contra López y ratifica, en este caso, la interpretación judicial de que no se trató simplemente de una conducción imprudente, sino de una conducta en la que el acusado se representó la posibilidad de provocar un resultado mortal y continuó actuando pese a ese riesgo.