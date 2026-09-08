Operativo en la Ciénaga: buscan a “Camboya” tras hallar un auto clave

Un amplio operativo policial se desarrolla en la zona de La Ciénaga, a la vera del río Arenales, luego de que personal de Seguridad Urbana detectara un vehículo que estaría vinculado con la investigación por la fuga de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, uno de los prófugos más buscados de Salta.

Según informó el oficial Aguilera, el procedimiento se inició alrededor de las 13, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos en el sector detectaron un automóvil que podría estar relacionado con la causa. Al intentar identificar al conductor, el hombre hizo caso omiso a la orden policial y emprendió la fuga.

La persecución terminó en inmediaciones del Pasaje Iruya, donde el sospechoso abandonó el vehículo y continuó la huida a pie por la margen del río Arenales.

El operativo cuenta con la participación de personal de Investigaciones, Infantería, canes y efectivos del DCU, además del apoyo aéreo de Defensa Civil mediante un dron, utilizado para intentar localizar al hombre que escapó hacia la zona del río.

Peritan el Citroën C4

El vehículo abandonado es un Citroën C4 de color negro y permanece bajo custodia policial mientras personal de Criminalística realiza las pericias correspondientes.

“El personal de Criminalística está realizando el registro del vehículo y todas las pericias correspondientes inherentes a este caso”, señaló Aguilera. Las tareas se realizan con intervención de la Fiscalía Penal Nº 1, que lleva adelante la investigación.

Los peritos buscan obtener indicios que permitan determinar quién conducía el automóvil y establecer si existe una vinculación directa con Peloc.

Por el momento, el oficial aclaró que no está confirmado que el hombre que escapó sea “Camboya”. “No está identificado todavía como el fugado, este Peloc. Estamos en procura de poder encontrar primero a la persona y luego identificarla”, precisó.

De acuerdo con la información aportada por la Policía, se trataría de un hombre mayor de edad. Tampoco se pudo establecer hasta el momento si viajaba acompañado, aunque continúan las tareas investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo la fuga.

Continúa la búsqueda

Los efectivos trabajan en distintos sectores de la zona de La Ciénaga y en los márgenes del río Arenales, con el objetivo de encontrar al sospechoso. “Tenemos despliegue de muchos recursos policiales en la zona. También tenemos el apoyo aéreo por parte de Defensa Civil, que ha venido con un dron”, indicó Aguilera.

La búsqueda se mantendrá durante las próximas horas mientras se recopilan elementos que permitan establecer la identidad del hombre y determinar si efectivamente se trata de Jonatan Jordan Peloc, quien permanece prófugo desde el 4 de abril de 2026, cuando logró escapar de la Alcaidía General Nº 1 de Salta.

Al momento de la fuga, Peloc, de 41 años, se encontraba con prisión preventiva por un homicidio ocurrido en noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión.