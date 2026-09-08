Recapturaron a "Camboya" cuando intentaba huir a Jujuy: irá a la cárcel de Villa Las Rosas
El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, brindó precisiones sobre la captura de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien permanecía prófugo desde abril. El operativo se llevó a cabo en la zona del dique Campo Alegre mientras el prófugo se trasladaba en motocicleta junto a un cómplice con la intención de escapar hacia Jujuy.
Salta Hoy
08 / 09 / 2026
“Podemos confirmar al 100% que estamos justamente acá, en la zona donde fueron recapturados Camboya Peloc y su cómplice”, señaló el ministro, destacando el trabajo realizado en los últimos meses por la Brigada de Investigaciones y distintas unidades especiales.
Ahora será la Justicia la encargada de definir la situación procesal del detenido, quien al escapar -en abril- se encontraba con prisión preventiva, por un homicidio.
Durante la rueda de prensa, Avellaneda estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez; el subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Lic. Guido Burgos; y el director de Investigaciones, comisario Oscar Chocobar.