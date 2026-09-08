“Podemos confirmar al 100% que estamos justamente acá, en la zona donde fueron recapturados Camboya Peloc y su cómplice”, señaló el ministro, destacando el trabajo realizado en los últimos meses por la Brigada de Investigaciones y distintas unidades especiales.

Ahora será la Justicia la encargada de definir la situación procesal del detenido, quien al escapar -en abril- se encontraba con prisión preventiva, por un homicidio.

Durante la rueda de prensa, Avellaneda estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez; el subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Lic. Guido Burgos; y el director de Investigaciones, comisario Oscar Chocobar.