La Peregrinación Azul llegó a la Catedral Basílica
El grupo compuesto por más de 5 mil efectivos en actividad, policías retirados y sus familiares caminó hacia el altar mayor como hace 12 años.
Salta Hoy
09 / 09 / 2026
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La peregrinación partió de anoche desde El Carril y caminó durante toda la noche y llegó esta mañana alrededor de las 7:30 a la Plaza 9 de Julio.
Cabe recordar que los cadetes de suboficiales de policía y Servicio Penitenciario hicieron su propia caminata de fe hace algunas semanas.
Esta expresión de fe permite a los integrantes de la fuerza trabajar luego en sus diferentes actividades asignadas para el tiempo del Milagro.