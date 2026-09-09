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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Los Bohemios

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Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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La Peregrinación Azul llegó a la Catedral Basílica

El grupo compuesto por más de 5 mil efectivos en actividad, policías retirados y sus familiares caminó hacia el altar mayor como hace 12 años. 

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

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La peregrinación partió de anoche desde El Carril y caminó durante toda la noche y llegó esta mañana alrededor de las 7:30 a la Plaza 9 de Julio.

Cabe recordar que los cadetes de suboficiales de policía y Servicio Penitenciario hicieron su propia caminata de fe hace algunas semanas. 

Esta expresión de fe permite a los integrantes de la fuerza trabajar luego en sus diferentes actividades asignadas para el tiempo del Milagro.

 

 

 

 

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