La Peregrinación Azul llegó a la Catedral Basílica

La peregrinación partió de anoche desde El Carril y caminó durante toda la noche y llegó esta mañana alrededor de las 7:30 a la Plaza 9 de Julio.

Cabe recordar que los cadetes de suboficiales de policía y Servicio Penitenciario hicieron su propia caminata de fe hace algunas semanas.

Esta expresión de fe permite a los integrantes de la fuerza trabajar luego en sus diferentes actividades asignadas para el tiempo del Milagro.