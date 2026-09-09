Un gendarme fue atropellado durante un control cerca de Aguaray

Al ser detectados transportando mercadería ilegal, cigarrillos y hojas de coca, el conductor aceleró para evadir el control y embistió a un gendarme de 30 años.

El uniformado sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné, y fue derivado de urgencia al hospital de la ciudad de Orán.

Continúan las investigaciones para dar con los evadidos.