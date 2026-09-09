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Un gendarme fue atropellado durante un control cerca de Aguaray

Radio Salta confirmó que ocurrió anoche alrededor de las 21:00 en la zona de Finca del Paso, donde estuvieron involucrados efectivos de Gendarmería Nacional y ocupantes de una Renault Kangoo.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

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Al ser detectados transportando mercadería ilegal, cigarrillos y hojas de coca, el conductor aceleró para evadir el control y embistió a un gendarme de 30 años.

El uniformado sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné, y fue derivado de urgencia al hospital de la ciudad de Orán. 

Continúan las investigaciones para dar con los evadidos.

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