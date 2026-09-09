 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un sismo de magnitud 5,1 se registró en el límite entre Salta y Catamarca

Algunos afirman que lo sintieron de manera leve en la capital salteña, con testimonios de personas en reposo o dentro de edificios altos. También se llegó a reportar en San Miguel de Tucumán.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Ocurrió hoy a las 7:06 fue superficial, a una profundidad de tan solo 10 km, por lo que fue percibido con fuerza en localidades de los Valles Calchaquíes como Cafayate, San Carlos y Angastaco. 

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), detalló que el epicentro se ubicó a 70 km al oeste de Cafayate, y a 68 km al este de Antofagasta de la Sierra, Catamarca. 

El movimiento telúrico se convirtió en el más intenso en la zona de una seguidilla de más de 20 eventos registrados en los últimos días.

Pese al temor de los vecinos, no se reportaron heridos ni daños materiales.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO