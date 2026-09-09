Un sismo de magnitud 5,1 se registró en el límite entre Salta y Catamarca

Ocurrió hoy a las 7:06 fue superficial, a una profundidad de tan solo 10 km, por lo que fue percibido con fuerza en localidades de los Valles Calchaquíes como Cafayate, San Carlos y Angastaco.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), detalló que el epicentro se ubicó a 70 km al oeste de Cafayate, y a 68 km al este de Antofagasta de la Sierra, Catamarca.

El movimiento telúrico se convirtió en el más intenso en la zona de una seguidilla de más de 20 eventos registrados en los últimos días.

Pese al temor de los vecinos, no se reportaron heridos ni daños materiales.



