Diputados aprobó dos proyectos de deuda por US$ 250 millones

También se tomará un crédito del BIRF por 100 millones de dólares para infraestructura.

“Esta no es deuda de los salteños, es deuda de la corrupción”, dijo enfáticamente por Radio Salta, el diputado provincial del bloque “Independencia”, José Gauffin.

Indicó que el actual gobernador Gustavo Sáenz tendría que haber encabezado denuncias judiciales para investigar el gobierno de su antecesor Urtubey.

“Eso es lo que corresponde hacer con la corrupción de las obras inconclusas”, dijo el legislador.

“Si yo pudiera, le diría al gobernador que no se tomen más créditos porque aún no se pagó la anterior deuda”, exclamó.