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Chocó con un caballo en la Ruta Nacional 34, cerca de General Ballivián

El accidente ocurrió anoche alrededor de las 21:00 a un kilómetro de la localidad norteña.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre oriundo de Tucumán embistió a un caballo que se cruzó sobre la calzada. 

Como consecuencia el equino murió en el acto, mientras que el conductor resultó con lesiones leves. 

El hombre rechazó recibir atención médica en el lugar y manifestó la intención de realizar la denuncia correspondiente.

 

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