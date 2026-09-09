La Caldera no olvida a Jessi: Quieren una reunión con el Procurador

Su ex pareja estuvo detenido unas horas tras la desaparición y luego se suicidó.

“Nosotros queremos que nos reciba el Procurador General de la Provincia“, manifestó Héctor Velásquez, abogado de la familia de la mujer.

“Lo hacemos principalmente por sus tres pequeños hijos que se quedaron sin madre y sin padre”, expresó.

El letrado indicó que los únicos que continúan con la búsqueda son sus familiares.

“Lamentablemente la causa está paralizada”, dijo Velasquez y remarcó que pedirán que se incremente el monto de la recompensa por datos sobre Jéssica.