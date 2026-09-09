 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Caldera no olvida a Jessi: Quieren una reunión con el Procurador

El próximo viernes se cumplen dos años de la desaparición de Jéssica Gutiérrez. La joven madre salió de trabajar la noche del 11 de septiembre del 2024, fue captada por cámaras de seguridad y luego no se supo más de ella.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Su ex pareja estuvo detenido unas horas tras la desaparición y luego se suicidó. 

“Nosotros queremos que nos reciba el Procurador General de la Provincia“, manifestó Héctor Velásquez, abogado de la familia de la mujer. 

“Lo hacemos principalmente por sus tres pequeños hijos que se quedaron sin madre y sin padre”, expresó.

El letrado indicó que los únicos que continúan con la búsqueda son sus familiares. 

“Lamentablemente la causa está paralizada”, dijo Velasquez y remarcó que pedirán que se incremente el monto de la recompensa por datos sobre Jéssica. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO