La Caldera no olvida a Jessi: Quieren una reunión con el Procurador
El próximo viernes se cumplen dos años de la desaparición de Jéssica Gutiérrez. La joven madre salió de trabajar la noche del 11 de septiembre del 2024, fue captada por cámaras de seguridad y luego no se supo más de ella.
Salta Hoy
09 / 09 / 2026
Su ex pareja estuvo detenido unas horas tras la desaparición y luego se suicidó.
“Nosotros queremos que nos reciba el Procurador General de la Provincia“, manifestó Héctor Velásquez, abogado de la familia de la mujer.
“Lo hacemos principalmente por sus tres pequeños hijos que se quedaron sin madre y sin padre”, expresó.
El letrado indicó que los únicos que continúan con la búsqueda son sus familiares.
“Lamentablemente la causa está paralizada”, dijo Velasquez y remarcó que pedirán que se incremente el monto de la recompensa por datos sobre Jéssica.