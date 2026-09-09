El clima de los peregrinos con alegría, rezo del rosario y una fuerte carga espiritual

Los peregrinos de El Tala arribaron esta mañana a la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Guachipas, continuando su recorrido hacia la capital.

La multitudinaria columna de la Peregrinación Azul, que inició anoche desde El Carril, llegó a las 7:30 de hoy a los pies del Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral.

Desde Rosario de la Frontera el grupo de la parroquia local reportó su paso por un punto de descanso a las 6:00 con gran entusiasmo y celebraciones.

Esta madrugada diversas localidades y grupos iniciaron su caminata

Cachi comenzó su marcha a las 2:00 de la madrugada.

Villa María, Catamarca, inició el recorrido a las 5:00 vinculados a la columna de Cachi.

San Carlos salió esta mañana con un gran equipo logístico. Se destaca también el grupo "Renacer en el Milagro".

Metán inició su transitar a las 5:00 de la madrugada, también Betania, Campo Santo. También lo hizo el grupo "Peregrinando", desde la Escuela del Sagrado Corazón.

Desde Seclantás, los peregrinos municipales iniciaron su camino esta mañana.

A todo esto, Rosario de la Frontera con una de las comunas principales comenzó formalmente el trayecto este miércoles.