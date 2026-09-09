El clima de los peregrinos con alegría, rezo del rosario y una fuerte carga espiritual
A medida que avanzan los días, las mochilas y las oraciones se multiplican en las rutas salteñas. Mirá quienes salieron hoy.
Salta Hoy
09 / 09 / 2026
Los peregrinos de El Tala arribaron esta mañana a la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Guachipas, continuando su recorrido hacia la capital.
La multitudinaria columna de la Peregrinación Azul, que inició anoche desde El Carril, llegó a las 7:30 de hoy a los pies del Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral.
Desde Rosario de la Frontera el grupo de la parroquia local reportó su paso por un punto de descanso a las 6:00 con gran entusiasmo y celebraciones.
Esta madrugada diversas localidades y grupos iniciaron su caminata
Cachi comenzó su marcha a las 2:00 de la madrugada.
Villa María, Catamarca, inició el recorrido a las 5:00 vinculados a la columna de Cachi.
San Carlos salió esta mañana con un gran equipo logístico. Se destaca también el grupo "Renacer en el Milagro".
Metán inició su transitar a las 5:00 de la madrugada, también Betania, Campo Santo. También lo hizo el grupo "Peregrinando", desde la Escuela del Sagrado Corazón.
Desde Seclantás, los peregrinos municipales iniciaron su camino esta mañana.
A todo esto, Rosario de la Frontera con una de las comunas principales comenzó formalmente el trayecto este miércoles.