Cerrillanos se organizan para recibir a miles de peregrinos

Clelia Guzmán, una de las organizadoras de las recepciones, comentó que todos los representantes de las fuerzas vivas del pueblo se organizaron para recepcionar a los fieles.

Indicó que se detectó a muchas personas que no forman parte de las peregrinaciones, pero que de igual modo se sientan a recibir la comida que los voluntarios ofrecen.

Solicitó donaciones de elementos de limpieza que se reciben en la secretaría de la Parroquia de Cerrillos.