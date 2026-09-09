Cerrillanos se organizan para recibir a miles de peregrinos
Son grupos que llegan de Cachi, Payogasta, Seclantás y otros parajes. Denuncian que personas que no pertenecen a los grupos de caminantes buscan recibir comida.
Salta Hoy
09 / 09 / 2026
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Clelia Guzmán, una de las organizadoras de las recepciones, comentó que todos los representantes de las fuerzas vivas del pueblo se organizaron para recepcionar a los fieles.
Indicó que se detectó a muchas personas que no forman parte de las peregrinaciones, pero que de igual modo se sientan a recibir la comida que los voluntarios ofrecen.
Solicitó donaciones de elementos de limpieza que se reciben en la secretaría de la Parroquia de Cerrillos.