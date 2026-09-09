Siniestro vial en Avenida Bolivia: choque por alcance generó demoras frente al Aero Club

Alrededor de las 9:15, se produjo un accidente de tránsito en la Avenida Bolivia, a la altura de la rotonda del Aero Club Salta, que complicó la circulación vehicular durante gran parte de la mañana.

El incidente tuvo como protagonistas a dos camionetas que se desplazaban en dirección norte-sur.

Según las primeras informaciones, una Renault Oroch, conducida por una mujer de aproximadamente 60 años, frenó de manera brusca al llegar a la zona de semáforos.

Detrás circulaba una Ford Ranger, cuyo conductor no logró frenar a tiempo.

En un intento desesperado por evitar la colisión, el chofer de la Ranger "volanteó", pero terminó impactando con la parte frontal de su vehículo contra la parte posterior de la Oroch.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar y determinó de forma preliminar que el siniestro se produjo por no respetar la distancia de frenado reglamentaria entre vehículos.

En cuanto a los ocupantes, ambos conductores sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar, aunque afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

La circulación por la zona se vio severamente afectada, generando largas filas de vehículos.

El malestar de los conductores se incrementó debido a la demora en las pericias.

Aunque el choque ocurrió pasadas las 9, el personal técnico arribó recién a las 10:30, momento en el cual se pudo liberar finalmente la calzada.