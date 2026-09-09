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EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Los biciperegrinos Salvador Mazza iniciaron su travesía de fe

La partida marcó el comienzo de un trayecto de aproximadamente 400 kilómetros sobre ruedas para encontrarse con los Santos Patronos.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

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La columna de 50 ciclistas salió a las 8:00 de la mañana rumbo a la capital salteña, despedidos con gran emoción por la comunidad y las autoridades locales.

Avanzan rumbo a la Catedral Basílica de Salta para renovar el Pacto de Fidelidad el próximo 15 de septiembre, integrando la masiva columna del Decanato Norte.

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