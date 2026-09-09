Los biciperegrinos Salvador Mazza iniciaron su travesía de fe
La partida marcó el comienzo de un trayecto de aproximadamente 400 kilómetros sobre ruedas para encontrarse con los Santos Patronos.
Salta Hoy
09 / 09 / 2026
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La columna de 50 ciclistas salió a las 8:00 de la mañana rumbo a la capital salteña, despedidos con gran emoción por la comunidad y las autoridades locales.
Avanzan rumbo a la Catedral Basílica de Salta para renovar el Pacto de Fidelidad el próximo 15 de septiembre, integrando la masiva columna del Decanato Norte.