Los biciperegrinos Salvador Mazza iniciaron su travesía de fe

La columna de 50 ciclistas salió a las 8:00 de la mañana rumbo a la capital salteña, despedidos con gran emoción por la comunidad y las autoridades locales.

Avanzan rumbo a la Catedral Basílica de Salta para renovar el Pacto de Fidelidad el próximo 15 de septiembre, integrando la masiva columna del Decanato Norte.