El hermano de “Camboya” estuvo solo tres días libre y volvió a quedar detenido

Apenas tres días alcanzó a permanecer en libertad Nelson Lagos, hermano de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”. El hombre había salido el sábado tras cumplir una condena por un homicidio agravado en grado de tentativa y el martes volvió a quedar detenido: estaba junto al prófugo cuando la Policía consiguió recapturarlo después de más de cinco meses de búsqueda.

El dato fue confirmado este miércoles por el fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, durante una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la investigación. “El señor salió en libertad el día sábado cumpliendo una condena y hoy mismo fue imputado por el delito de encubrimiento”, explicó.

Lagos fue detenido junto a Peloc cuando ambos se desplazaban en una motocicleta. Tras la audiencia de imputación, ninguno prestó declaración y la Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos.

La situación de “Camboya”, en tanto, se agravó tras su recaptura. Además de la evasión de la Alcaidía, ahora fue imputado por amenazas con arma contra personal policial, a raíz de un episodio ocurrido durante el operativo desplegado para localizarlo.

Un arma exhibida y una nueva fuga

Según explicó Paz, uno de los momentos determinantes ocurrió en barrio La Ciénaga, cuando efectivos policiales se acercaron a un vehículo que era buscado como parte de la investigación.

“Se aproxima el personal policial al vehículo que era buscado y se habría esgrimido un arma de fuego”, detalló el fiscal. Ese episodio derivó en la nueva imputación contra Peloc por amenazas con arma en perjuicio de los efectivos.

El arma, sin embargo, no fue secuestrada. Paz precisó que en la causa sí fueron incautados varios teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados.

Después de aquel episodio, el operativo se concentró especialmente en las posibles vías de escape. La Policía reforzó las salidas de la ciudad y los caminos hacia Vaqueros y Jujuy, mientras se mantenía la vigilancia mediante cámaras.

Finalmente, “Camboya” y su hermano fueron detectados cuando circulaban en una motocicleta. Consultado sobre si pretendían escapar hacia Jujuy, Paz respondió que esa es una de las posibilidades que manejan los investigadores por la dirección en la que circulaban: “Suponemos por el rumbo que tenía”.

La persecución terminó con la recaptura de Peloc en inmediaciones del dique Campo Alegre, en La Caldera.