Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división española

Luego de haber sido nominado nuevamente para el Balón de Oro por su destacada actuación en el Mundial 2026, se conoció que Lionel Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división de España.

El astro, que ya posee el Unión Esportiva Cornellá de la tercera categoría española, el Deportivo LSM de Uruguay y el Leones FC de Rosario -que administra su familia-, se adjudicaría en los próximos días el 100% de las acciones del Eldense, equipo con sede en Elda, en la provincia de Alicante.

El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, confirmó la negociación, según consignó Valle de Elda. “Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término”, manifestó.

“El respaldo continuado al Eldense, articulado en el plano económico, deportivo, institucional y mediante la cesión y adecuación de instalaciones municipales, ha sido un pilar esencial para dotar al club de una estructura sólida, convirtiéndolo en un proyecto atractivo para inversores de primer nivel mundial como lo es Messi”, agregó.

La compra podría formalizarse en los próximos días luego de que finalicen los trámites legales y contractuales, y con Messi como único accionista.

En la previa, se especulaba que Carles Puyol y Andrés Iniesta, dos excompañeros del rosarino en Barcelona, podrían también formar parte del proceso. Sin embargo, de cerrarse la negociación, el argentino tendrá el 100% de las acciones de la institución.

De acuerdo a la Cadena Ser, la presidenta del club, Carolina Holguín Tafur, se habría reunido el miércoles pasado con Alfaro para comunicarle que recibió “una oferta a la que no podía decir que no”.

La institución había sido adquirida en octubre de 2025 por un grupo inversor internacional liderado por el empresario colombiano Juan Carlos Trujillo.

“El lema que inspira esta nueva etapa, ‘Fe en el destino’, refleja la convicción de este proyecto: trabajar con ilusión, compromiso y una fe inquebrantable en que el esfuerzo y la unión conducen al éxito”, había expresado el club en aquel entonces mediante un comunicado.

Eldense ascendió en la última temporada luego de haber logrado el primer lugar en el grupo B de la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

Fuente: La Nación