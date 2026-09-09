El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, respondió al renovado reclamo de la Argentina por las Islas Malvinas y lanzó una dura advertencia durante una intervención ante la Cámara de los Comunes. “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, afirmó en referencia al archipiélago cuya soberanía reclama históricamente la Argentina.

Burnham sostuvo que el gobierno británico mantendrá su compromiso con los habitantes de las islas y con la decisión de quienes viven allí de considerarse británicos.

La posición británica sobre las Islas Malvinas

La declaración del primer ministro se dio en medio de una nueva tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres por la cuestión Malvinas. La ministra británica de Exteriores, Kirsty McNeill, ya había reafirmado que para el Reino Unido no existen dudas sobre su soberanía sobre el archipiélago y destacó el compromiso con los derechos democráticos de los isleños.

Desde la postura británica, el argumento se basa en la voluntad de los habitantes de las islas. En tanto, la Argentina sostiene su reclamo histórico de soberanía y considera que las Malvinas forman parte de su territorio.

El reclamo del Gobierno argentino

La administración de Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda internacional. El Gobierno argentino endureció su postura frente a las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y anunció sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en la zona.

La medida apunta a empresas que desarrollan actividades petroleras sin autorización argentina y plantea que deberán optar entre esos proyectos y las oportunidades de inversión en Vaca Muerta.

El petróleo, un nuevo punto de conflicto

El desarrollo de proyectos de hidrocarburos alrededor de las Malvinas sumó una nueva dimensión al conflicto diplomático. Uno de los focos de tensión es el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido e Israel.

El Gobierno argentino anunció sanciones contra compañías y personas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en el área disputada. Según informó la Oficina del Presidente, la medida se suma a procedimientos iniciados previamente contra otros actores involucrados en esas operaciones.

Desde la administración de Milei señalaron que la Argentina “no admite ni admitirá ataques contra su soberanía” y remarcaron que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte del reclamo argentino.