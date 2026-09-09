Ampliaron la imputación contra “Camboya” Peloc tras su recaptura

Tras su recaptura, Jonatan Jordan Peloc, conocido como “Camboya”, volvió a enfrentar una audiencia judicial en la que se amplió la acusación en su contra por nuevos hechos vinculados a su fuga y al operativo que permitió encontrarlo.

El fiscal penal Pablo Rodrigo Paz, de la Fiscalía Penal 1 del Distrito Centro, formalizó la imputación contra Peloc como presunto autor de los delitos de evasión y amenazas con arma, este último relacionado con un episodio ocurrido durante el procedimiento de búsqueda que terminó con su detención en la zona de La Ciénaga.

Según la investigación, durante el operativo desplegado para recapturarlo se habría producido un hecho de amenazas contra personal policial, lo que derivó en la incorporación de este nuevo cargo a la causa.

En la misma audiencia también fue imputado Nelson Lagos, quien se encontraba junto a Peloc al momento de su captura, como presunto autor del delito de encubrimiento.

Ninguno de los dos acusados declaró ante la Justicia. A pedido de la Fiscalía, y sin oposición de las defensas, el juez audiencista Pablo Zerdán dispuso la prisión preventiva de ambos por un plazo de 30 días.

Más de cinco meses prófugo

La nueva imputación se suma a la causa iniciada luego de la fuga ocurrida el 4 de abril de 2026, cuando Peloc escapó de la Alcaidía General N.º 1 de Salta junto a otro interno.

Desde ese momento, la investigación avanzó en dos frentes: por un lado, la búsqueda del prófugo y, por otro, la identificación de las personas que podrían haber colaborado para que permaneciera oculto durante más de cinco meses.

El otro interno que protagonizó la fuga, Jorge Miguel Ángel Fernández, fue recapturado poco después y posteriormente condenado a tres años de prisión efectiva por evasión.

Las tareas investigativas permitieron reconstruir movimientos y contactos del entorno de Peloc. Entre las personas señaladas se encuentra Cristina Rocío Home, madre de sus hijos, quien fue imputada como presunta partícipe necesaria de la evasión y permanece con prisión domiciliaria.

También fueron imputados por encubrimiento Rodrigo Matías Nahuel Barboza y Nicolás Ibáñez, ambos vinculados a distintos movimientos que los investigadores consideran relacionados con la permanencia de Peloc fuera del alcance de la Justicia. Los dos cumplen prisión domiciliaria.