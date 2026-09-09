Neuquén: imputaron a cuatro policías por la muerte de un hombre durante un procedimiento

Cuatro policías de Neuquén fueron imputados por la muerte de un hombre durante un procedimiento en el hospital Horacio Heller de la provincia en noviembre del año pasado y en la causa se detalla que actuaron en el marco de un procedimiento legítimo, pero aplicaron la fuerza de un modo que excedió los límites permitidos.

Los efectivos Gino Edgardo Facci, Marcelo Alejandro Orellana, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico fueron acusados en las últimas horas por el delito de homicidio simple con exceso en el cumplimiento de un deber. La fiscalía sostuvo que intervinieron en distintos momentos del procedimiento y que el uso de la fuerza provocó las lesiones que causaron la muerte de José Galeano.

En la causa había otros dos agentes implicados, pero el juez Luciano Hermosilla, que tuvo por formulada la acusación, sostuvo que, por el momento, D.A.R y S.S.B no deberían ser imputados.

A su vez, el magistrado declaró el caso complejo y fijó en un año el plazo de investigación. Además, no avaló un pedido de la fiscal para suspender a los efectivos en sus funciones para cautelar el riesgo de entorpecimiento de la investigación, pero sí ordenó enviar un oficio a la Jefatura de Policía para que se disponga un cambio de funciones.

En el cierre se informó que se impuso una prohibición de contacto entre los imputados y de acercamiento respecto de testigos del caso.

El caso

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2025 en el Hospital Heller cuando la víctima ingresó por un sector de acceso general del establecimiento con un cuchillo en sus manos.

La fiscalía relató que Galeano había consumido drogas y que, en ese contexto, golpeó puertas y ventanas, gritó que necesitaba ayuda y que querían matarlo, por lo que un policía que cumplía funciones de consigna pidió apoyo.

Facci y Orellana llegaron al sector de guardia, apuntaron sus armas hacia el hombre y lograron que dejara el cuchillo. Luego, Orellana tomó el arma blanca y la arrojó hacia el sector donde estaban los pacientes, para luego derribarlo y reducirlo.

Una vez en el piso, de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, le colocó varias veces una rodilla sobre su torso y espalda, mientras aplicó el peso de su cuerpo. Facci colaboró en la reducción y sujetó sus piernas, acción conjunta que le provocó fracturas de costillas.

Después llegaron Torrico, Ontiveros, D.A.R y S.S.B. La fiscal del caso precisó que Ontiveros se arrodilló sobre la espalda de Galeano y, junto con Torrico, lo sujetó mientras mantenían a la víctima boca abajo. Personal de seguridad colocó las esposas detrás de su espalda.

Juárez sostuvo que los policías mantuvieron a Galeano en esa posición y lo trasladaron varios metros mientras permanecía esposado. Al llegar al ingreso de la ambulancia, dejaron a Galeano boca abajo, con las manos esposadas detrás de la espalda, momento en el que empezó a pedir ayuda porque no podía respirar.

Se describe que Galeano solicitó ser atendido durante quince minutos hasta que se desvaneció y quedó inconsciente. Pese a que se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, murió.

La autopsia confirmó que sufrió un traumatismo cerrado grave de tórax, con fracturas bilaterales de costillas y neumotórax, lesiones que provocaron la perforación de un pulmón y una posterior insuficiencia respiratoria.

Fuente: Agencia NA