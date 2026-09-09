A dos años de la desaparición de Jésica Gutiérrez, la familia marchará a Ciudad Judicial

Este viernes 11 de septiembre se cumplirán dos años de la desaparición de Jésica Gutiérrez, y su familia mantiene el reclamo para conocer qué ocurrió con la joven de La Caldera, cuyo último registro fue captado por una cámara de seguridad mientras caminaba hacia su domicilio. En este marco, el viernes realizarán una marcha hacia Ciudad Judicial para pedir que la causa vuelva a tomar impulso.

El abogado de la familia, Héctor Velásquez, sostuvo a Radio Salta que uno de los principales pedidos es que el Procurador de la Provincia (Pedro García Castiella) reciba a los familiares. Según explicó, ya realizaron una presentación en marzo, acompañada por firmas de vecinos de La Caldera y otros sectores, pero hasta el momento no tuvieron la respuesta que esperaban.

Dos años sin respuestas

Jésica Gutiérrez desapareció el 11 de septiembre de 2024. Trabajaba en una sandwichería y fue registrada por una cámara de seguridad cuando regresaba hacia su casa. Esa imagen se convirtió en el último registro conocido de la joven.

Desde entonces, la investigación no logró determinar qué ocurrió con ella ni permitió encontrar su paradero. "Estamos hablando de una situación que no se esclareció, que no terminó de definirse o de dar alguna respuesta de lo que pudiera haber pasado", sostuvo Velásquez.

Pedido para ser recibidos por el Procurador

Velásquez aclaró que el pedido de reunión no implica solicitar una intervención directa del procurador en la investigación, sino que buscan que reciba a la familia y conozca de primera mano su situación.

"Entendíamos que era bueno que él, siendo una persona que ya estuvo durante su trayecto como abogado litigante siempre al frente acompañando a víctimas de situaciones similares, creíamos que iba a ser un buen mensaje en la recepción de los familiares", explicó.

Reclaman que continúe la búsqueda

Uno de los principales cuestionamientos de la familia está relacionado con la continuidad de los operativos de búsqueda. Velásquez afirmó que desde hace un tiempo perciben que "ha cesado todo" y que la causa "ha quedado parada". En ese sentido, reclamó que no se permita que el paso del tiempo termine diluyendo la investigación.

"De un tiempo para acá, nosotros también estamos solicitando que no se olviden de continuar con la búsqueda, porque lamentablemente, y esto ya lo ve la propia familia, han cesado los rastrillajes, los intentos de seguir buscando. Reconocemos cuál puede ser la línea investigativa que se pretende seguir, o si la idea es simplemente dejar que pase el tiempo, que obviamente nosotros es lo que queremos evitar", manifestó.

La familia pretende conocer cuál es actualmente la línea investigativa y qué medidas se están llevando adelante para intentar determinar qué ocurrió con la joven.

Piden aumentar la recompensa

Otro de los reclamos está relacionado con la recompensa ofrecida para obtener información que permita avanzar en el caso. En su momento se había establecido una recompensa de 6 millones de pesos. Sin embargo, Velázquez consideró que actualmente ese monto resulta insuficiente y solicitó que sea incrementado.

La intención, explicó, es incentivar a aquellas personas que puedan tener algún dato sobre lo ocurrido con Jésica a brindar información a los investigadores.

La relación con su expareja

Durante la entrevista, el abogado también se refirió a Edgardo Mamaní, expareja de Jésica, quien murió por suicidio pocos días después de la desaparición. Velásquez aclaró que "no existió una denuncia de género como tal, sino que en las múltiples testimonios se dice que había un conflicto, un conflicto de pareja, que entre ellos ya no estaban tan bien las cosas, pero algo concreto, así como una denuncia de violencia de género, no, no existió, y eso fue descartado de un primer momento por la entonces fiscal doctora Poma", afirmó.

Además, señaló que Jésica había mantenido otras relaciones durante el último año y que algunas de esas personas fueron citadas para declarar, aunque no se encontró información que las vinculara con su desaparición.

Según el abogado, pese a estar separados, Jésica y Mamaní continuaban viviendo bajo el mismo techo.

La última imagen y las preguntas que siguen abiertas

La cámara de seguridad que registró a Jésica cuando regresaba a su casa constituye uno de los elementos centrales para reconstruir sus últimos movimientos. Después de ese momento, no volvió a haber noticias sobre ella.

Velásquez sostuvo que la situación vinculada con Mamaní también generó interrogantes. Recordó que inicialmente fue detenido y posteriormente liberado, y que horas después se quitó la vida.

"Obviamente que sí genera una situación donde nosotros podemos tener alguna especie de sospecha de que algo sabía o de que algo había pasado, pero ahora con él no estando entre nosotros, eso no lo vamos a poder descubrir", expresó.

Respecto de una posible carta o mensaje dejado por Mamaní antes de su muerte, el abogado señaló que no pudieron encontrarlo. Incluso se volvió a convocar a testigos y se solicitó la declaración del padre de Mamaní para intentar aclarar algunos aspectos, pero no se logró confirmar la existencia de ese elemento.

Una marcha para mantener vivo el reclamo

Con el segundo aniversario de la desaparición como fecha central, la familia prepara una movilización para el viernes en Ciudad Judicial con el objetivo de volver a visibilizar el caso y reclamar que la búsqueda no se detenga, que la investigación avance para determinar qué ocurrió con Jésica.

"Espero que el señor procurador pueda recibir a la familia como un gesto de buena voluntad y demostrar que la Justicia, causas como la de Jésica, aún se mantienen y son importantes", concluyó Velásquez.