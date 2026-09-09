Milagro 2026: comenzó la identificación de perros para evitar extravíos

Como estaba previsto y, ante la proximidad de la llegada de los grupos de peregrinos a la ciudad de Salta, la Municipalidad comenzó con un operativo de identificación de perros comunitarios que suelen sumarse a los contingentes y luego quedan extraviados o desorientados.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, explicó que “nuevamente retomamos esta campaña especial y necesaria porque queremos prevenir que perros de distintas zonas de la ciudad se pierdan o extravíen”. Para ello, a los perros se les colocan chapitas, cintas o collares.

“Vamos a trabajar en zonas por donde ingresarán las peregrinaciones para poder identificar a los perros comunitarios, es decir, a aquellos que no tienen tenedores o un hogar específico”, destacó el funcionario.

Díaz continuó explicando que las labores iniciaron en “la zona norte, más precisamente en la UNSa, llegando a Ciudad Judicial, parque 20 de Febrero y el Materno Infantil; y continuaremos por zona sur, oeste y este” y agregó que “queremos que los vecinos de la ciudad hagan lo mismo con sus perros para prevenir extravíos por si se escapan ya que lo ideal es mantenerlos dentro de los domicilios”.

Es importante remarcar que, además de la colocación de collares y chapitas también se hacen desparasitaciones, se vacuna contra rabia y se identifican a aquellos que deben ser castrados.