Llega Compositores del Alma, un encuentro para celebrar la canción inédita en Salta

En tiempos signados por las versiones, los tributos y los algoritmos que tienden a repetir el pasado, Salta se prepara para recibir una propuesta que busca devolverle el protagonismo a la creación inédita. El espectáculo Compositores del Alma propone una trinchera de creación y un acto de presente para reencontrarse con la canción que nace hoy, con letra y música propia, bajo la premisa de que la expresión artística debe ser un reflejo del presente vivo y no una mera mirada retrospectiva, entendiendo además que sin compositor no hay canto y sin canto nuevo no existe futuro.

La cita tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre en la sede de Pro Cultura, ubicada en Mitre 331 de Salta Capital. Durante ambas jornadas, cuatro autores salteños por adopción y corazón, con recorridos tan variados como convergentes, defenderán la bandera de la autoría original a través de sus obras.

Entradas disponibles en Compositores del alma – Concierto del Milagro o en puerta de Mitre 331.

Entre los protagonistas se encuentra Rubén Pérez, nacido en El Tala, en el límite con Tucumán, quien a los 14 años compuso obras fundamentales como la zamba La Taleñita, dedicada a la mujer de su pueblo, y Esperando el carnaval, ambas incluidas en el primer LP de Las Voces de Orán en 1972. Pérez creó en 1985 junto a Daniel Toro el tema Cielo de la baguala en Joaquín V. González, grabó Taleño por naturaleza, integró en Algeciras, España, la orquesta Los Géminis, grabó con el trío Trinares de Salta y formó el Dío Crepuscular. Su zamba emblemática cobró nuevo impulso tras ser grabada por Chaqueño Palavecino junto al Chango Nieto, y actualmente continúa su labor como solista defendiendo sus composiciones.

También formará parte Sergio Parvex, cantante, compositor, productor artístico y realizador visual que escribe desde los 8 años y a los 10 ya grababa tangos con la orquesta de su padre. Con experiencia como productor en los festivales de Cosquín, Jesús María y Baradero, lanzó en 2003 un disco solista de baladas pop, obtuvo en 2014 el logro de que su tema Y dame 1 gol fuera la cortina oficial del Mundial Brasil del multimedio SRT, y escribió y dirigió la película Inmigrante, obteniendo el premio a Compositor del Año en 2015. Creador de Soy Talento Paraguay y del himno de la Teletón paraguaya, reside en Salta desde 2020, donde junto a Nacho Sívila y músicos invitados transita la milonga, el carnaval, el folclore, el tango y la balada pop, habiendo presentado recientemente su última obra en concierto sinfónico con la Camerata Stradivari.

La representación femenina contará con La Potra Romero (Alejandra Romero), cantante y compositora nacida en Lanús en 1974 en el seno de una familia de músicos, siendo hija del folclorista Alejandro Romero «Romerito», nieta de payador y hermana de Alejandro Romero, autor del éxito La Mano de Dios. Reconocida masivamente por su interpretación junto a Rodrigo Bueno de la canción Figúrate tú, de autoría compartida en el disco Cuarteto Característico Rodrigo.

Con una formación atravesada por distintas expresiones de la música popular, Romero desarrolla un repertorio que transita por el cuarteto cordobés, la balada, el folklore, el tango y el bolero. En esta etapa presenta Mayo de Amor, su primer trabajo discográfico, un EP integrado por cinco canciones de su autoría que, al mismo tiempo, constituyen un homenaje a Rodrigo Bueno, a quien reconoce como una figura fundamental en su camino artístico.

El material fue grabado en Córdoba en febrero de 2020 y contó con arreglos y producción del maestro Tedy Tessel, reconocido acordeonista, productor y arreglador vinculado a la obra de Rodrigo. Actualmente, Mayo de Amor es difundido a través de distintas plataformas digitales.

Cierra el elenco Luna Nieto, artista platense de origen y salteña por elección, quien se desempeña como cantautora, actriz y escritora. Nieto fusiona la música típica argentina autóctona con sonidos modernos para lograr un estilo vanguardista, dedicando además una década al estudio y recuperación de la música ancestral precolonial mediante el rescate de dialectos, vestimentas, instrumentos y sonidos autóctonos. Autora de más de 200 canciones en letra y música, aporta una voz con personalidad propia para traer el pasado al presente en esta celebración de la música propia.