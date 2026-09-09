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El Cabildo se iluminará de amarillo por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

El municipio acompañará la conmemoración de esta fecha con la iluminación del histórico edificio, con el objetivo de generar conciencia, promover el cuidado de la salud mental y fortalecer el diálogo, la escucha y el acompañamiento. Será este jueves 10 a las 20 hs, en la explanada del Cabildo.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

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En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Municipalidad de Salta iluminará de amarillo el Cabildo de la ciudad, con el objetivo de acompañar esta jornada de concientización y visibilizar la importancia de hablar sobre salud mental y prevención.

La intervención lumínica se realizará este jueves 10 de septiembre, de 20 a 00 horas, en la explanada del histórico edificio. El color amarillo, utilizado como símbolo internacional de esta fecha busca generar conciencia en la comunidad.

La iniciativa invita a promover una mirada más empática y responsable frente a las situaciones de sufrimiento, fortaleciendo espacios de diálogo, escucha y acompañamiento.

Es importante derribar prejuicios y silencios en torno a la salud mental, entendiendo que generar espacios para hablar y escuchar también forma parte de las acciones de prevención.

De esta manera, el Cabildo se convertirá durante la noche en una postal de sensibilización y acompañamiento, sumándose a las acciones que buscan construir una comunidad más consciente y comprometida con el cuidado de la vida y la salud mental.

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