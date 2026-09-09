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Aguas del Norte acompañará a los peregrinos durante el Milagro

La empresa dispondrá puestos de hidratación, camiones cisterna y personal uniformado en distintos puntos de la ciudad y en ruta para asistir a quienes peregrinan hacia la Catedral Basílica durante las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Salta Hoy

09 / 09 / 2026

 

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Desde el viernes 11 y hasta el martes 15 de septiembre, Aguas del Norte desplegará un operativo especial de asistencia e hidratación para acompañar a los miles de fieles que llegan a Salta Capital.

El operativo comenzará sobre la Ruta 33, con puestos en Aguas Negras y la Escuela del Nogalar, para asistir a los peregrinos provenientes de Cachi y localidades cercanas.

En la ciudad, habrá puestos de hidratación en distintos sectores de la Plaza 9 de Julio, ubicados en Mitre y España; Caseros, frente al Cabildo; Zuviría y España, frente al Teatro Provincial; y en inmediaciones del Jockey Club, donde se recibirá a peregrinos provenientes de San Antonio de los Cobres.

Personal de Aguas del Norte permanecerá en los distintos puntos previstos para brindar agua y acompañamiento a los peregrinos durante una de las celebraciones de fe más importantes de los salteños.

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